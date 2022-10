Transportpris endte i Ikast

Torsdag 13. oktober 2022 kl: 09:23

”Vinderen af titlen om Årets virksomhed ved Danish Transport Award 2022 er en virksomhed, som har valgt at gøre den sociale ansvarlighed og medarbejdernes trivsel til et omdrejningspunkt for ledelse, vækst og udvikling. ”Mennesker først” blev mantraet i 2021, og siden har virksomheden vist, at social ansvarlighed giver gevinster for både de enkelte medarbejdere, organisationen og bundlinjen.”







Pengepræmierne skal bruges i forbindelse med virksomhedernes arbejde med CSR - Corporate Social Responsibility.



- Stort tillykke til Jørgen Jensen Distribution A/S - og til de fire øvrige finalister. Alle fem virksomheder viser på hver deres måde, hvad det vil sige at tage et socialt ansvar. Det kan vi alle sammen lade os inspirere af, fremhævede John A. Skovrup, formand i ITD og medlem af juryen for Danish Transport Award 2022.





Dansk Erhverv skriver om CSR:

CSR (Corporate Social Responsibility) kaldes også samfundsansvar, social ansvarlighed, bæredygtighed og tredobbelt bundlinje. Uanset hvilken betegnelse man bruger, handler CSR om, at virksomheder udviser ansvarlighed i forhold til det omgivende samfund. Det handler om at drive forretning på en måde, der minimerer negative påvirkninger og maksimerer positiv værdi for mennesker, miljø og økonomi.





Af: Redaktionen Der var stor tilslutning til ITD's årlige medlemsmøde på Hindsgavl Slot ved Middelfart, hvor op mod 200 deltagere lyttede med på indlæg under overskriften ”Attraktiv for kunder og medarbejdere” - og overværede overrækkelsen af Danish Transport Award 2022, som blev overrakt af transportminister Trine Bramsen (S).Trine Bramsen skulle overrække priser til første, anden og trediepladsen. På førstepladsen kørte Jørgen Jensen Distribution A/S ind. Juryen begrundede valget af Jørgen Jensen Distribution A/S således: