Kan rullende materiel blive forelsket i hinanden?

Onsdag 12. oktober 2022 kl: 12:49

Af: Redaktionen I Volvo Trucks’ nyeste film flirter to Volvo FH-lastbiler med hinanden og bliver forelskede.Brændstofeffektivitet og køreglæde ses ofte som to modsætninger blandt lastbilchauffører - man kan ikke få begge dele. Men med Volvo Trucks' brændstofbesparende tiltag kan sjov og effektivitet kombineres, hvilket er temaet i Volvo Trucks’ seneste animationsfilm, som udspiller sig som en kærlighedshistorie mellem to Volvo FH-lastbiler.





Filmen fremhæver de produktegenskaber, der udgør hele den brændstofeffektive I-Save-pakke inklusiv turbocompound-motoren, I-Shift, I-See, I-Torque samt det forbedrede aerodynamiske design.







I-Save-pakken blev introduceret i 2019 og har siden været en salgssucces for Volvo Trucks. Dens kombinerede funktioner har potentiale til at forbedre brændstoføkonomien med op til 13 procent sammenlignet med brændstofforbruget på en tilsvarende lastbil, inden I-Save blev introduceret i 2019.









- Vi er meget stolte af I-Save-funktionerne, og med denne kærlighedshistorie ønsker vi at give disse funktioner den opmærksomhed, de fortjener. For vores kunder er I-Save blevet synonym med enestående brændstoføkonomi og fremragende køreegenskaber, og størstedelen af de Volvo FH-lastbiler, vi sælger i dag, er udstyret med I-Save, siger Peter Franzén, der er Product Manager Engines hos Volvo Trucks.







Volvo Trucks oplyser, at filmen blev optaget i Kroatien, og at al kørsel foregik under sikre forhold på afspærrede områder.















