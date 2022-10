Aalborg Lufthavn og Flyvestation Aalborg er centrum for stor beredskabsøvelse

Onsdag 12. oktober 2022 kl: 09:52

Af: Redaktionen Øvelsen foregår overvejende på flyvestationens område, så generne for borgerne vil blive minimale, men muligvis vil man kunne se og høre udrykningskøretøjer i forbindelse med øvelsen. Og der vil også være uniformeret personale fra politiet og fra en række andre beredskaber og myndigheder til stede, herunder blandt andet fra Nordjyllands Beredskab, Forsvaret og Region Nordjylland.





Der vil være ligeledes være civilklædte figuranter i området omkring lufthavnen og flyvestationen - personer, der spiller en rolle i øvelsen.





- Borgerne, der måtte færdes i området og se eller høre noget, behøver ikke være urolige. Slet ikke. Det er blot vores beredskabsøvelse, der løber af stablen,” beroliger den øvelsesansvarlige, vicepolitiinspektør Henrik Skals.





Nødvendigt med øvelse

Henrik Skals oplyser, at øvelsen kan give anledning til lidt larm og mindre trafik-forstyrrelser, da der kan være lidt logistik omkring afviklingen af større øvelses-virksomhed.





- Jeg håber, at eventuelt berørte borgere udviser forståelse for de mindre gener i form af trafikale udfordringer og støj, som øvelsen lejlighedsvis kan afstedkomme. Jeg forventer dog ikke, at der bliver tale om større gener. Det er nødvendigt for os, at vi holder færdighederne knivskarpe. Det er derfor, vi øver: Vi skal være klar, hvis det en dag pludselig bliver alvor, siger han.





Af hensynet til, at der også skal være overraskelser og udfordringer for det indsatte personale fra beredskaberne, så kan vicepolitiinspektør Henrik Skals ikke løfte sløret for øvelsens konkrete indhold.





- Vi er på flyvestationens område, så der er flere øvelsesscenarier i spil, men kernen er, at beredskaberne skal udfordres på forskellig vis i håndtere hændelse og i at samarbejde, siger Henrik Skals.





Øvelsen ventes at foregå i tidsrummet fra cirka klokken 15 til klokken 24.





