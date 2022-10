25-års jubilar står for TUR

Fredag 7. oktober 2022 kl: 09:24

Jørgen Jæger har været hos TUR i 25 år. Det markerer TUR med en reception 1. november.

Af: Redaktionen

Derfor inviterer TUR samarbejdspartnere, udvalgsmedlemmer, tidligere kollegaer samt venner og familie til en reception tirsdag 1. november for at fejre ham.









Receptionen finder sted i det grønne mødelokale hos Transporterhvervets Uddannelser TUR Vesterbrogade i København.









Hvis man ønske at være med til at fejre Jørgen Jæger, beder TUR om, at man tilmelder sig senest 14. oktober.





