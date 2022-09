Tysk transportkoncern afslutter elektrisk test i Paris

Onsdag 28. september 2022 kl: 10:47

Af: Redaktionen For første gang kørte en prototype af Volta Zero i Paris og udførte distributionskørsel.Sidste år annoncerede de to virksomheder et omfattende partnerskab og forudbestillingen af ​​knap 1.500 fuldelektriske Volta Zero-køretøjer - den hidtil største ordre på mellemstore elektrificerede lastbiler i Europa. Den fuldelektriske 16-tons Volta Zero vil blive brugt i DB Schenkers europæiske terminaler til at transportere varer fra distributionsknudepunkter til bycentre og byområder.







Det er i den sammenhæng, at køretøjets design med et sikkerhedsorienteret førerhus til at beskytte bløde trafikanter og nul-udslipsdrivlinje vil give de største fordele. Sammen vil Volta Trucks og DB Schenker undersøge de potentielle anvendelser af teknologien til at udvide driften. Udrulningen vil begynde på ti lokationer i fem lande. - Siden begyndelsen af ​​partnerskabet mellem DB Schenker og Volta Trucks har vi været i tæt kontakt, og vi fortsætter med at bevæge os fremad med udviklingen af ​​køretøjet sammen, siger Cyrille Bonjean, der er Executive Vice President Land Transport hos DB Schenker i Europa.







- Det er fantastisk at se resultaterne på gaden i Paris nu. Det hele startede med en idé: nu er det en realitet, og vi ser frem til at tilføje de første pilotkøretøjer til flåden i Europa i begyndelsen af ​​2023. Essa Al-Saleh, der er administrerende direktør for Volta Trucks, fremfører, at da Volta Trucks modtog ordren fra DB Schenker om de mange fuldelektriske lastbiler, gik virksomheden også ind i et partnerskab om at arbejde sammen om at gøre bylogistik CO2-neutral.









- Den første brug af en fuldelektrisk Volta Zero i et testmiljø i den virkelige verden er et væsentligt bevis på dybden af ​​samarbejdet. At se Volta Zero-køretøjer køre på gaden i Paris er spændende og er en stor forløber for, at vi kan levere betydelige mængder kundelastbiler i stor skala i den nærmeste fremtid, siger han.







Om DB Schenker:

DB Schenker har omkring 76.100 ansatte fordelt på godt 1.850 afdelinger i over 130 lande

DB Schenker en af ​​verdens førende logistikudbydere, som driver land-, luft- og søtransporttjenester, og tilbyder løsninger til logistik og global supply chain management

I år har DB Schenker 150 års jubilæum

For at nå sit mål om klimaneutralitet i 2040 investerer logistikudbyderen løbende i innovative transportløsninger, vedvarende energi og CO2-neutrale produkter til sine kunder





Om Volta Trucks:

Volta Trucks er en producent af fuldelektriske køretøjerVolta Trucks' hovedkontor ligger i Stockholm i Sverige

Virksomhedens ingeniørvirksomhed er ledet fra Storbritannien og en kommende produktionsfacilitet i Steyr i Østrig

Virksomheden har også salgsteams i Frankrig, Spanien, Italien, Tyskland, Holland og Storbritannien

Volta Trucks samarbejder med en række globale ledere i forsyningskæden for udvikling og produktion af den fuldelektriske Volta Zero-lastbil





Om Volta Zero:

Volta Zero er verdens første specialbyggede fuldelektriske 16-tons køretøj designet til bylogistik, hvilket reducerer miljøbelastningen af ​​fragtleverancer i bycentre

Volta Zero er designet fra bunden med en rækkevidde på 150 - 200 km (95 - 125 miles)

Volta Trucks har en ambition om at producere de sikreste lastbiler til kørsel i byer. Volta Zero er designet til eldrift og bydistribution fra begyndelsen, hvilket er ti gavn for sikkerheden for både chauffør og andre trafikanter

Da motoren i en Volta Truck ikke er placeret under førerhuset, sidder føreren i en central køreposition med en meget lav sædehøjde. I kombination med et førerhusdesign med store ruder, har føreren et bredt udsyn på 220 grader, hvilket minimerer farlige blinde vinkler

Prototypen Volta Zero blev lanceret i september 2020, hvor de første køretøjer forventes at køre hos kunder i slutningen af ​​i år

I november 2021 annoncerede Volta Trucks Europas største køb af fuldelektriske lastbiler med DB Schenkers ordre på 1.470 køretøjer. Denne ordre fulgte efter Petit Forestiers ordre på 1.000 Volta Zero. Petit Forestier er en fransk-baseret koncern, der har specialiseret sig i udlejning af små og store distributionsbiler opbygget med kølekasser.







Volta Trucks har i dag en samlet ordrebeholdning på omkring 6.500 køretøjer med en ordreværdi på omkring 1,4 milliarder euro.



