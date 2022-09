Italiensk producent melder klar med den første store brintvarebilsmodel

Tirsdag 27. september 2022 kl: 11:29

Af: Redaktionen

Både Iveco Group og Hyundai har sat bæredygtighedsmål og samarbejder om at sætte skub i overgangen hen mod CO2-neutrale transportløsninger. Siden underskrivelsen af et forståelsespapir i marts 2022 har virksomhederne oprettet flere fælles arbejdsgrupper vedrørende forskellige teknologiske tendenser for at undersøge, hvordan de kan supplere hinanden med hensyn til udvikling af elektriske køretøjer og alternative drivlinjemuligheder.









Tilbage i juli annoncerede de to virksomheder i fællesskab brintdrevne Iveco Bus-modeller udstyret med Hyundais brintsystem med forventede fordele i forhold til ydeevne og emissioner. På IAA løftede de sløret for eDaily Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV), som en del af det fremtidige potentiale ved Ivecos bedst sælgende og længst kørende store varebil med et sortiment, der i øjeblikket omfatter traditionelle diesel-drivliner og metan/biometandrivlinjer samt nye batterielektriske drivliner (BEV).









Testen bekræfter en rækkevidde på 350 km

eDaily FCEV-prototypen er udstyret med Hyundais 90-kW-brintsystem og en elmotor, der yder 140 kW. Seks tanke giver en samlet kapacitet på 12 kg brint. Prototypen med en totalvægt på 7,2 tons er blevet testet i Europa, og testen bekræfter en rækkevidde på 350 km, en maksimal nyttelast på 3 ton og en tanktid på 15 min. Mens eDaily BEV, der også var med på IAA, er bedst egnet til korte ture, vil eDaily FCEV være en ideel løsning for transporter, hvor lang rækkevidde med en høj nyttelast er nødvendig.









En integreret del af eDaily FCEV er batteripakken fra FPT Industrial, der er drivlinemærket i Iveco Group, mens brintsystemet fra Hyundai er det seneste skridt i virksomhedens mere end 20 år lange arbejde med brint som energibærer. Hyundai's brintteknologi er allerede i brug til forskellige anvendelsesformål og især i erhvervskøretøjssektoren - eksempelvis i Schweiz, hvor der er store Hyundai-lastbiler i drift. Sloganet "Engineered by Iveco Group, powered by Hyundai" afspejler parternes gensidigt fordelagtige samarbejde og vil også være drivkraften for lignende fremtidige initiativer.









Realiserer overgangen til CO2-neutralitet

- Efter den nylige meddelelse om, at Iveco Bus vil udstyre sine fremtidige brintdrevne busser med vores brændselsceller, er den brintdrevne eDaily endnu et konkret eksempel på, hvad vi kan opnå ved at arbejde sammen i forhold til at realisere overgangen til CO2-neutralitet. Partnerskabet mellem de to virksomheder har vist sig at være særdeles vellykket, og vi forventer større resultater i de kommende år, siger Martin Zeilinger, der er Head of Commercial Vehicle Development Tech Unit hos Hyundai Motor Company.









- Med udgangspunkt i prototypen sigter vi mod at udrulle en lille serie FCEV-varebiler til afprøvning hos udvalgte kunder inden udgangen af næste år. Denne spændende milepæl i vores bæredygtighedsrejse er et resultat af det gode samarbejde mellem Iveco Group og Hyundai Motor Company, og det viser, hvordan vi kan opnå håndgribelige resultater på kort tid ved at kombinere vores styrker, siger Håkan Jönsson, der er business director Iveco North Europe & Baltics.

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.