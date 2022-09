Udvidet motorvej ved Aarhus er i fokus på infomøde

Torsdag 22. september 2022 kl: 11:32

Af: Redaktionen I løbet af de kommende år udbygger Vejdirektoratet motorvejsstrækningen mellem Aarhus S og Aarhus N fra fire til seks spor på en 16 km lang strækning. Det skal bidrage til at håndtere den stigende trafik på motorvejsnettet og øge fremkommeligheden på strækningen.Derfor inviterer Vejdirektoratet til informationsmøde på Hotel Sabro Kro om aftenen tirsdag 27. september, hvor projektet vil blive præsenteret. Alle er velkommen på mødet, hvor projektets omfang og tidsplan vil blive fremlagt.Mødet vil primært handle om strækningen mellem Aarhus Syd og syd for Aarhus Nord, da planerne for selve Aarhus Nord stadig er under udarbejdelse.Under mødet vil der være mulighed for at stille spørgsmål til projektleder Robin Højen Madsen og andre fagfolk fra Vejdirektoratet.Interesserede kan læse mere om motorvejsprojektet ved Aarhus