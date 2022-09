Man skal ikke græde over spildt mælk - men hvad med spildt øl

Torsdag 22. september 2022 kl: 10:23

Af: Redaktionen (Foto: Florida Highway Patrol - FHP Tampa Twitter)

Uheldet på Highway I-75 i Hernando County i Florida skete, da en chauffør i et sættevognstog ville skifte vejbane og kørte ind i et andet sættevogstog.









Chaufførerne fik kørt deres vogntog ind i siden, hvor to andre lastvognschauffører og en mand i en pickup truck holdt ind for at hjælpe.









En chauffør i et femte køretøj - et sættevognstog lastet med øl - Coors beer - overså de holdende køretøjer og kørte ind i dem. Sammenstødet var så kraftigt, at det meste af lasten med øl blev spredt på vejbanen sammen med flydende beton, som lækkede fra et af de andre køretøjer. Trækkeren - en langsnudet model af et mærke, der umiddelbart er svært at identificere på billeder fra uheldet, blev ret ødelagt.









Vej var helt spærret af havarerede lastbiler, spredte øldåser og spildt beton.









Ifølge Florida Highway Patrol kom inden personer alvorligt til skade ved uheldet.









Selvom vi i indledningen skrev, at uheldet slet ingen indflydelse har på forsyningskæderne her i landet, vil vi dog bruge uheldet til at opfordre til, at man er opmærksom i trafikken, så man undgår at skulle græde over spildt øl - eller noget andet, der kunne have været meget mere alvorligt.









her: Interesserede kan på twitter se en video fra uheldet - klik

















