Vaskehal hos transportvirksomhed sparer tid

Onsdag 21. september 2022 kl: 21:01

Af: Redaktionen

Truckvasken, som ligger ved Alex Andersen Ølunds domicil ved Odense, har gjort det nemt at have rene biler. Vaskehallen, der kan benyttes af alle OK’s transportkunder, ligger i åben forlængelse af Alex Andersen Ølunds bygninger sammen med Truck Diesel stationen, som også er etableret af OK.









For Tommy Andersen, der er direktør hos Alex Andersen Ølund, giver det værdi at have lastbiler, som ser ordentlige ud.













- Jeg tror, at det har meget at sige, at vi kommer med en ren bil og på den måde signalerer, at vi har styr på vores materiel. Jeg tror, det betyder noget både for chaufføren og kunderne, at vi kører i biler, der ser pæne ud - især fordi vi kører med frugt og grønt, siger han.









Han fortæller, at virksomheden har en fast medarbejder, som vasker bilerne. På den måde kan chaufførerne blot sætte bilen på adressen i Odense, så bliver den vasket. Tidligere var det nødvendigt at køre bilerne til en anden adresse for at få dem vasket.









- Nogle chauffører vil dog gerne klare vasken selv, og så er det jo en fordel, at det ikke tager så lang tid, siger Tommy Andersen.









Tidsbesparende vask

Energiselskabet OK står bag vaskeanlægget, som består af to vaskehaller til lastbiler - den ene med automatisk vask og den anden med manuel vask.









Tommy Andersen fortæller, at det er den automatiske vask, der benyttes mest, og at der som regel ikke er lang kø.









- Vi ser klart tidsbesparelsen, som den største fordel. Både at vaskehallen ligger på vores matrikel, så det er nemt og fleksibelt, men også at det ikke tager længere tid at køre en lastbil igennem.









I den automatiske vaskehal indlæser chaufføren et kort, vælger vask og kører bilen igennem. En vask tager ca. 8 - 10 minutter med forvogn og eventuel trailer. Så der er altså en væsentlig tidsbesparelse i forhold til mange andre vaskehaller.









Den manuelle vask kan man vælge at benytte som den eneste eller forud for den automatiske vask, hvis bilen har brug for en ekstra grundig omgang. På den manuelle bane vaskes der med lanser, koldt og varmt vand. Her vasker chaufføren selv bilen.









Kunderne kan bruge deres OK Truck Diesel-kort som betaling. Og ligesom man kan følge tankningerne på kundesiden ”MinOK”, kan man også se vaskene her.

