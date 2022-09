Amerikansk-europæisk brint-lastbil blev præsenteret for det store publikum

TRANSPORTMESSEN IAA TRANSPORTTATION 2022:

Onsdag 21. september 2022 kl: 10:27

Af: Redaktionen Iveco og Nikola har i modsætning til andre lastbilproducenter sat årstal på, hvornår de vil have de første tunge brintelektriske trækkere ud at køre på de europæiske veje. Nikola har produceret brint-elektriske lastbiler til det amerikanske marked, og samarbejdet med Iveco skal åbne det europæiske marked for brint-elektriske lastbiler, der blot udleder vanddamp under kørslen - og med et lavt støjniveau som øvrige elektriske køretøjer.

På Iveco’s stand på IAA kunne publikum tage en tre-akslet Nikola-trækker bygget hos Iveco af komponenter fra de dieseldrevne modeller i nærmere øjesyn.







Iveco og Nikola har haft brintelektriske trækkere i feltprøver - og med gode resultater og ros fra de involverede transportvirksomheder.







Efter planen bliver de brintelektriske lastbiler sat i produktion i 2023 med efterfølgende levering til kunderne.







Måske er der nogle, der tænker, hvor skal de brintelektriske lastbiler tankes? Her er svaret på et af de tankanlæg, der er ved at blive opført en lang række steder i Europa - senest kunne vi her på transportnyhederne.dk i mandags fortælle om, at Göteborgs Hamn vil få et brinttankanlæg tæt på containerterminalen.





Interesserede kan se en optagelse fra præsentationen af den nye brintelektriske lastbile og de øvrige nyheder fra Iveco her:



