MAN Lion's City 12E er kåret som ”Bus of the Year 2023”

Mandag 19. september 2022 kl: 21:25

Af: Redaktionen Efter flere dages intensive testkørsler, målinger og diskussion blandt jurymedlemmerne var det tid til afstemning, og vinderen blev … MAN Lion's City 12E. Dermed følger titlen ”Bus of the Year 2023”.MAN-koncernen har udviklet bussen på sit hovedsæde i München i det sydlige Tyskland, men Lion’s City E produceres på MAN's fabrik i Starachowice i Polen. Den batteri-elektriske bybus er blandt de nyere på markedet, hvilket er tydeligt både i dens moderne ydre og i passagerkabinen, der regnes for en af de bedste. Tyskerne har formået at kombinere alle de former drivliner, de tilbyder, uden at det ydre udseende lider af dette - bussen er visuelt raffineret i alle udgaver.Også når det gælder chaufførens arbejdsplads, fortjener den en meget høj vurdering. De anvendte materialer er af god kvalitet, justeringsmulighederne for rat og instrumentpanel er rigelige. og det samme gælder førerstolen. Desuden er instrumentering logisk og let aflæselig, og samtlige betjeningsgreb og kontakter fungerer upåklageligt.MAN Lion’s City 12Eer udstyret med seks batteripakker, der alle er monteret på taget af bussen, og med 480 kilowatt havde den den højeste kapacitet af alle de testede busser. Som følge heraf viser test, at det er muligt at køre mere end fem hundrede kilometer med den uden mellemladning, og dermed kan den opfylde de fleste transportørers daglige behov. For batterier tilbyder MAN to forskellige brugsstrategier, den ene med henblik på størst mulig rækkevidde, og den anden med henblik på at opnå den længst mulige batterilevetid.Støjmålinger i kabinen viste, at MAN var den mest støjsvage under kørslen, og det lykkedes ingeniørerne at indstille affjedringen rigtig godt, så de tunge batterier, der alle er monteret på taget, ikke mærkes under kørslen. Justeringen af el-motoren er også god, accelerationen er jævn og behagelig for passagererne, og føreren kan tilpasse opsamlingen af bremseenergi i batterierne med et greb ved rattet.- ”Bus of the Year 2023” er en bus, der appellerer til buspassager både i dag og i morgen. Det er et moderne køretøj og med en miljøvenlig drivlinje. Indeni får de lyse farver dig til at føle dig velkommen. Du får følelsen af rummelighed og ro, siger Tom Terjesen, den norske formand for den internationale Bus & Coach of the Year-jury.- Vinderen har også en af de bedste arbejdspladser på markedet, både hvad angår førerpladsens indretning og bussens køreegenskaber. Chaufføren har et fremragende hjørnekontor med rigtig godt udsyn og meget få blinde vinkler. De mange indbyggede sikkerhedsløsninger og en masse forebyggende elektronisk sikkerhedsudstyr giver chaufføren tryghed og mulighed for at køre bussen på en sikker og afslappet måde, fastslår Tom Terjesen.I Magasinet Bus 11 bragte vi en test-kørsel af MAN Lion's City 12E - interesserede kan læse artiklen i Magasinet Bus 11 - 2020, som kan hentesInteresserede kan læse, hvad Magasinet Bus skrev om de 25 nye MAN Lion’s City 12E, som Anchersen fik leveret tidligere i år,Interesserede kan læse, hvad Magasinet Bus skrev om MAN Lion’s City 12E's elektriske rejse fra Tyskland til Irland