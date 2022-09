Jobmesse i Brabrand skal afhjælpe chaufførmanglen

Fredag 16. september 2022 kl: 11:21

Deltager på jobmessen på sjette år



© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Jobmessen bliver afholdt i Dekra's nye skole i Logistikparken i Brabrand. Her får ledige chauffører og andre interesserede mulighed for at møde et bredt udvalg af danske transportvirksomheder, der lige nu står og mangler arbejdskraft.Det er sjette år, at Dekra afholder jobmesse. Sidste jobmesse blev afholdt i marts og havde over 700 besøgende og 80 deltagende virksomheder på landsplan.Efterspørgslen efter nye chauffører er fortsat stor. Det skyldes en kombination af en høj gennemsnitsalder - hver anden chauffør er over 50 år - samt en stor vækst i transportsektoren. Et af målene med jobmessen er derfor også at inspirere flere til at gå chaufførvejen.- Det er en oplagt mulighed at kigge forbi jobmessen, hvis man overvejer at lave et brancheskifte. På jobmessen kan de besøgende få en snak med forskellige transportvirksomheder og høre mere om, hvordan det er at arbejde som blandt andet lastbilchauffør, buschauffør og taxichauffør. Derved kan de få en god fornemmelse af, om et job i transportbranchen kan være det rigtige match for dem, siger Troels Lund, der er kommerciel direktør hos Dekra.På jobmessen kan de besøgende også få information og en snak om deres muligheder for at tage et transportkursus og efterfølgende få jobhjælp med henblik på at blive chauffør.De Blaa Omnibusser A/S, der har hovedsæde i Holte, er en af de virksomheder, der har deltaget på Dekra's jobmesser siden den første blev afholdt i 2017. Hans Henrik Delbanco, trafikområdechef i De Blaa Omnibusser A/S, ser jobmessen som en god mulighed for at møde nye chauffører.- Vi har deltaget på alle Dekra's jobmesser i Brøndby. Vi har mødt nogle gode kandidater til hver jobmesse, som efterfølgende er blevet ansat hos os. Jobmessen er en rigtig god måde at møde nye chauffører på. Både dem, der allerede er chauffører, men også dem, der er i overvejelsesfasen til at blive det. Dem kan vi få en god snak med og fortælle om alle de spændende jobmuligheder og fordele, der er i busbranchen, siger Hans Henrik Delbanco.Alle er velkommen til at besøge Dekra's jobmesse i Brabrand torsdag 22. september, men man skal tilmelde sig via Dekra's web-side.Udover jobmessen i Brabrand afholder Dekra også jobmesse i Herning tirsdag 20/9, Odense tirsdag 20/9 (i samarbejde med STAR), Nørresundby onsdag 21/9, Vejen torsdag 22/9 og Brøndby torsdag 29/9.