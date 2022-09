Cateringfirma kører ud med el-lastbiler

Torsdag 15. september 2022 kl: 10:59

Af: Redaktionen Volvo Truck Center kunne med leverancen markere danmarkspræmie på levering af fuldelektriske Volvo FE 6x2 Electric.Bilerne er med sin batterielektriske drivline og opbygning Zero-Emissionskørertøjer - ZEV (Zero Emission Vehicle). Umiddelbart ligner de to batteri-elektriske lastbiler alle andre Volvo FE'ere, hvilket de også er, da Volvo Trucks kan levere sine serieproducerede elektriske lastbiler på samme chassisramme som diesellastbiler.Af tekniske specifikationer kan det nævnes, at bilens fire batterier på totalt 265 kWh trækker to el-motorer, som yder op til 320 kW. Derudover er bilen en standard-lastbil på fuld luftaffjedring med drive-pakke med intelligent fartpilot, aircon, luftaffjedrede sæder med mere.Bilerne er bygget med kølekasse hos Wilke, der også har monteret liften fra BÂR. Carrier i Padborg har monteret kølemaskinerne, hvorefter bilerne er kørt til Volvo Aarhus for at blive klargjort af Volvos opbyggerteam.Bilerne er solgt og leveret af Jacob Bøje fra Volvo Truck Center Aarhus.