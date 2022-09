Lufthavn får atter forbindelse til Sverige

Tirsdag 13. september 2022 kl: 13:52

Af: Redaktionen - Stockholm er en af de destinationer, der altid har trukket stor efterspørgsel. Der er et aktivt forretningsmiljø med stærke relationer mellem danske og svenske virksomheder, ligesom begge byer er attraktive miniferiedestinationer. Der er et hul i markedet, og det er godt set af BRA at sætte ruten på vingerne nu, hvor der er kommet gang i forretningsmøderne igen, og turismen er oppe i gear, siger Brian Worm, der er administrerende direktør i Aarhus Lufthavn.BRA har hidtil fløjet ruten til Stockholm med en mellemlanding i Gøteborg, men den direkte forbindelse vil ifølge direktøren være et stort aktiv for at tiltrække flere svenske turister til Aarhus-regionen.BRA gjorde sit indtog i Aarhus Airport i 2021, og det er flyselskabets ambition løbende at udvide samarbejdet med lufthavnen. Således har BRA netop indgået et samarbejde med Spies om at varetage rejseselskabets nye charterflyvninger mellem Aarhus og Mallorca fra maj 2023.- Vi er utroligt glade for, at vi nu gør det muligt at flyve mellem Sveriges hovedstad og Danmarks næststørste by. Takket være en stigende efterspørgsel fra vores kunder, faldt beslutningen om at lancere en direkte rute mellem Aarhus Airport og Stockholm Bromma helt naturligt. Den nye rute er helt i tråd med BRA’s langsigtede strategi om at ekspandere uden for Sveriges grænser, siger Martin Erkenborn, der er kommerciel chef i BRA.BRA er Sveriges næststørste indenrigsselskab og det eneste kommercielle flyselskab i verden, der kompenserer for mere end al dets CO2-udledning uden ekstra omkostninger for passagerne. Selskabet flyver med nye moderne propelfly af typen ATR 72-600, der er et klimaeffektivt regionalt fly. Bra har en ambition om at være fossilfri i 2030.BRA er det største flyselskab i Bromma, hvorfra der er forbindelser til Umeå, Ängelholm, Helsingborg, Visby, Gøteborg, Ronneby og Malmø med flere.Den direkte rute mellem Aarhus Lufthavn og Bromma ved Stockholm starter mandag 7. november. Der vil være daglig afgang fra Aarhus mandag til fredag. Flyvetiden vil være omkring halvanden time.