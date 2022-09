Høje energipriser kan mindske BNP med op mod 2,4 procent i 2023

ANALYSE:

Mandag 12. september 2022 kl: 13:17

Analysens hovedkonklusioner:

Stigende inflation medfører, at forbrugerne køber færre varer og tjenester. De samlede økonomiske konsekvenser af energiinflationen og dens afledte effekter er et BNP-niveau 2,4 procent lavere i 2023 i forhold til en situation med normale energipriser

Dansk økonomi er på vej mod en afmatning - særligt når man også tager stigende renter, forsyningskædeproblemer og fødevarekrise i betragtning

Effekter af høje energipriser År 2022 2023 BNP -1,5 procent -2,4 procent Beskæftigelse -18.000 personer -35.000 personer Ledighed 11.000 personer 20.000 personer Forbrug -3,1 procent -4,6 procent Forbrugerpriser 6,7 procentpoint 1,4 procentpoint Forbrugerprisen på energi 71,6 procentpoint 8,8 procentpoint Tabellen angiver effekterne i år 2022 og 2023 af et stød til energipriserne i modellen ADAM.

NB: For BNP, beskæftigelse, ledighed og forbrug er det angivet, hvor meget lavere niveauet er i forhold til en situation uden kraftige energiprisstigninger. For alle forbrugerpriser er angivet afvigelsen fra den normale inflation, som følge af de kraftige energiprisstigninger.

Af: Redaktionen Samlet set betyder de stigende energipriser, at BNP i 2023 vil være 2,4 procent lavere end ellers, mens energiinflationen i år vil påvirke BNP i negativ retning med 1,5 procent. Beregningerne ser isoleret på effekten af de stigende energipriser og medregner ikke andre effekter såsom stigende renter eller forsyningskædeproblemer.- De høje energipriser kommer til at betyder lavere produktion end ellers. Det vil lede til mindre efterspørgsel på personale. Derfor vil vi se en stigning i ledigheden og en lavere beskæftigelse, end i en situation med normal inflation i energipriserne, siger Sofie Holme Andersen, der er cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.- Det er 40 år siden, at vi har set et tilsvarende inflationsniveau i Danmark, og det skyldes særligt de stigende energipriser. Men det er ikke kun tallet på forbrugerens el- eller gasregning, der er blevet højere, også normale dagligvarer er blevet dyrere på grund af energipriserne. Priserne på mælk og smør er vokset, fordi det er blevet dyrere for producenterne at købe den mængde energi, der skal til for at producere, siger Sofie Holme Andersen.- Det er dog vigtigt at understrege, at inflationen hovedsageligt er noget vi har importeret fra udlandet. Det betyder, at der fortsat ikke er tegn på en eskalerende pris/lønspiral. Inflationen rammer dog i høj grad forbrugerne hårdt alligevel, siger Sofie Holme AndersenAnalysen er foretaget på den makroøkonometriske model ADAM.Interesserede kan læse analysen