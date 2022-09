Utraditionelt samarbejde førte til et nyt truckanlæg syd for Aalborg

Mandag 12. september 2022 kl: 12:31

Genvej til lavere partikeludledning

Af: Redaktionen Anlægget ligger i forlængelse af Kristian Rytter Gruppens nye hovedkontor i Svenstrup og er netop åbnet. Muligheden for at tanke både diesel, GTL-brændstof og AdBlue trækker allerede nordjyske transportvirksomheder til.Etableringen af det nye komplette Shell-anlæg i samarbejde med en mangeårig partner er ifølge Søren Møller Maretti, der er direktør for mobilitet i DCC Energi, endnu et skridt i arbejdet med at udbygge Shell's trucknetværk i Danmark.- Det er måske et lidt utraditionelt samarbejde. Men vi har gode erfaringer fra både Sønderjylland, Trekantområdet og Fyn med at drive Shell-tankstationer på ’lånt jord’, om man vil. De gode takter har også vist sig i Svenstrup, hvor vi kan se, at den tunge transport har taget godt imod de nye muligheder, siger han og fortsætter:- På kortere sigt kommer vi til at bygge yderligere ud i Aalborg-området, hvor vi snart kan annoncere endnu et nyt truck-anlæg. Det hænger sammen med vores ønske om at sikre let adgang til såvel Shell diesel som GTL-brændstof langs alle landets store hovedfærdselsårer og transportknudepunkter.Som et led i aftalen om at bygge et nyt Shell-anlæg ved siden af Kristian Rytter Gruppens hovedkontor har parterne indgået en forhandleraftale med familien bag den store Shell-tankstation i Støvring. Aftalen betyder, at det er erfarne folk med indsigt i Shell's produktudvalg, der varetager driften i Svenstrup. Noget, der er stor tilfredshed med hos Kristian Rytter Gruppen.- Med god styring fra Støvring og DCC Energi er vi kommet virkelig hurtigt på plads med vores fælles tankanlæg. Alt tegner positivt med en fin trafik på anlægget. I takt med, at nyheden om et nyt lokalt anlæg, hvor du også kan tanke GTL, breder sig, forventer jeg, at der kommer endnu mere tryk på,” siger Kristian Rytter, der er administrerende direktør i Kristian Rytter Gruppen.I dag tæller Shell's trucknetværket herhjemme 147 tankstationer med high speed standere og AdBlue. Heraf er 32 rene truck-anlæg. 12 stationer, der ligger langs transporthovedfærdselsårene, tilbyder også det naturgasbaserede GTL-brændstof.GTL står for Gas to Liquids og er et flydende, diesellignende brændstof lavet på naturgas og kan anvendes på alle dieselmotorer. Brændstoffet opfylder eksempelvis EN15940 for paraffinsk diesel. Selv i nyere dieselmotorer kan brændstoffet sænke udledningen af partikler. Afhængig af motor, filtersystem og køretøjets anvendelse udleder GTL op 38 procent færre partikler sammenlignet med almindelig dieselI maj skrev vi om første spadestik til det nye tankanlæg: