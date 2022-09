Svolregler har betydet 8,5 millioner ton mindre svovl i luften - om året

Mandag 12. september 2022 kl: 10:52

Redaktionen

Frem mod årsskiftet 2019/2020, hvor nye og strammere svolvregler skulle træde i kraft, var der i skibsfarten stort fokus på, hvad der skulle til for at opfylde reglerne. Efter 1.januar 2020 måtte skibe på globalt plan kun sejle på brændstof med et svovlindhold på 0,5 procent, medmindre skibet havde installeret en såkaldt scrubber, der kunne rense røgen for svovl.









Godt toethalvt år efter, de nye regler trådte i kraft, viser en ny opgørelse fra IMO, at reglerne har haft den ønskede effekt. Udledningen af svovl fra skibe er i perioden faldet med 77 procent.









- Svovlreglerne må siges at have været en kæmpe succes, der har gavnet både sundhed og miljø på hele kloden. Vi har i Danske Rederier fra start bakket op om indførslen af de nye svovlkrav, så at se, at brændstofkravet har haft så stor effekt, er meget glædeligt og giver håb for at kunne tænke i samme baner, når det kommer til drivhusgasser, siger Maria Skipper Schwenn, der er direktør for klima, miljø og sikkerhed i Danske Rederier.





I Danske Rederier ser man indførelsen af svovlreglerne som et skoleeksempel på, at global regulering af skibsfarten kan have en effekt.









- Nu, vi har fået styr på svovludledningerne, handler det i høj grad om at få nedbragt vores udledning af drivhusgasser ved at udfase fossile brændstoffer. Her arbejder vi fra dansk side benhårdt på, at IMO vedtager et mål om klimaneutralitet i 2050 og samtidig indfører en mekanisme, der dels lukker prisgabet mellem fossile og grønne brændstoffer, og dels udfaser de fossiler brændstoffer, siger Maria Skipper Schwenn.





