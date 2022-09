Svensk Østersøhavn investerer mere i brint om energibærer

Torsdag 8. september 2022 kl: 15:45

Af: Redaktionen For at kunne tanke arbejdskøretøjer i Stockholm Norvik Hamn med brint går Stockholms Hamnar nu i gang med indkøb af en brinttankstation. Indkøbet omfatter levering og idriftsættelse af en station til tankning af brint, men også en distributionsaftale for brint.- Brint kommer til at spille en afgørende rolle i omstillingen til fossilfri transport, både til lands og til vands. Brintstationen er en del af ombygningen af ​​arbejdskøretøjer til brintdrift og det første skridt mod at nå Stockholm Hamnar's mål om fossilfri arbejdskøretøjer i 2025, siger Johan Wallén, der er marketing- og salgschef hos Stockholm Hamnar.Aftalen forventes afsluttet senest i januar 2023. Brintinvesteringen er et led i at nå Stockholms Havns miljømål om at drive hele driften fossilfri i 2030.