Store prisstigninger rammer leverandører til det offentlige hårdt

BUDSKAB FRA VOGNMÆND:

Onsdag 7. september 2022 kl: 17:01

Af: Redaktionen For mange leverandører af transport til det offentlige rammer prisstigningerne på energi hårdt. Vognmænd sidder ofte med årelange aftaler, der ikke tager højde for prisstigninger og leveranceforsinkelser i det omfang, der har været tale om i 2022.I juni sidste år var prisen for en liter diesel eksempelvis 11,29 kroner. I juni i år var prisen 17,19 kroner Og for de indsamlingsbiler, der kører på gas, var den gennemsnitlige gaspris i marts over 600 procent højere end i 2019.- De her prisstigninger gør rigtig ondt på transportvirksomhederne. Mange er fanget i langtidskontrakter, der ikke tager højde for stigningerne, og deres fremtid er meget usikker, siger Henrik Tofteng, der er nyvalgt formand i ATL.I foråret opfordrede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Økonomistyrelsen de offentlige indkøbere til at udvise fleksibilitet i eksisterende og kommende aftaler. Men den opfordring har de fleste kommuner ifølge ATL ikke taget til sig.- Der er simpelthen brug for, at de store offentlige kunder forstår alvoren. De kontrakter, vi har på affaldsområdet, tager ikke højde for den ekstraordinære situation. Og når virksomhederne prøver at tage en dialog med det offentlige, bliver de mødt med en kold skulder, siger Henrik Tofteng.På renovationsområdet ser virksomhederne, at der prisreguleres der, hvor kommunerne selv varetager affaldsindsamlingen, men at der i mange tilfælde ikke gøres det ikke for de private, hvor opgaven udliciteres.- Det er beskæmmende at se, at de kommunalt ejede affaldsaktiviteter helt åbenlyst kompenseres for de stigende priser, mens de private leverandører ofte må klare sig selv. Det er på tide, at det offentlige tager et medansvar i en situation, som ingen virksomhed kunne have forudset. Lyt til opfordringen fra Økonomistyrelsen, og tag dialogen med jeres leverandører, siger Henrik Tofteng.