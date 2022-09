EU-forbud betyder mere - meget mere - LED-belysning

Onsdag 7. september 2022 kl: 17:00

Forventer stor efterspørgsel

Gevinst for miljø og sundhed



Virksomhed sparer 200.000 kroner om året med LED-lys

Web-værktøj beregner besparelse



Fakta om forbud mod lysstofrør:

T5 og T8 lysstofrør udfases, så de ikke længere må bringes på markedet fra 23. august 2023

Forbuddet sker på grund af kviksølvindholdet i lysstofrørene ved ophævelse af undtagelser i EU’s RoHS-direktiv

Butikker må gerne sælge ud af deres lysstofrør, indtil lagrene er tømte, herefter kan man kun købe LED-rør

Kontor- og servicevirksomheder, landbrug, industri, lagre, butikker, skoler og institutioner

Frem til 2035 vurderes udfasningen af T5 og T8 at spare EU-landene for:

ca. 220 milliarder kroner i pærer, energi og lamper

ca. 2,9 ton kviksølvudledninger

Fordele ved LED frem for lysstofrør:

LED-lys er billigere i drift. En investering i LED-lys er ofte tjent hjem i løbet af 0-2 år på grund af lavere udgifter til strøm og udskiftning af lys

LED-lys holder længere. Et lysstofrør holder typisk 20.000 timer og et LED-rør 30-50.000 timer

LED-lys lyser bedre. Typisk forbedres lyskvaliteten ved at skifte fra lysstofrør til LED

LED-lys skåner klima og miljø. LED-lys har en mindre klimapåvirkning og indeholder ikke kviksølv (Kilder: Energistyrelsen, SparEnergi.dk, Energimyndigheten)





Af: Redaktionen Snart kommer navnene ”T5” og ”T8” på manges læber. Det er de mest almindelige lysstofrør, der hænger i millionvis på danske arbejdspladser. Men midt i 2023 begynder de at blive udfaset. Det har EU netop vedtaget.Energistyrelsen opfordrer derfor både virksomheder og offentlige arbejdspladser til at udvise rettidig omhu.- Det kommer til at påvirke utroligt mange, for næsten alle har T5 eller T8-lysstofrør et sted. Heldigvis er det faktisk en god forretning at skifte til LED, særligt med de høje elpriser. Vi opfordrer virksomhederne til at kontakte deres installatør og skifte til LED så snart som muligt - også for at undgå flaskehalsproblemer, når forbuddet sætter ind, siger specialkonsulent i Energistyrelsen, Thore Stenfeldt.Udfasningen betyder, at det fra august næste år bliver forbudt at sende nye T5 og T8-rør på markedet. Det vil dog stadig være tilladt at sælge ud af lagre, men der forventes ikke at være store lagre hos importørerne, der i stedet presser på for skiftet til LED.Brancheforeningen FABA, der organiserer danske producenter og importører af belysning, forudser stor efterspørgsel efter LED-rør.- Lysmarkedet er afhængigt af leverancer fra Kina. Det gælder også de danske producenter og importører, der bruger kinesiske dele. Både produktion og shipping er allerede i en ustabil periode, og vi vil få svært ved at skaffe alle de LED-rør, der bliver brug for fra næste år, siger direktør i FABA, Klaus Bach Thomsen.Dansk Center for Lys har fokus på, om de godkendelsesmæssige procedurer kan skabe flaskehalse.- LED er klart et miljømæssigt bedre alternativ end T8 og T5, så det giver bestemt mening at skifte. Men alle krav for CE-mærkning af LED skal overholdes, og vi kan godt frygte, at ikke alle fabrikanterne er klar her, siger Per Reinholdt, der er direktør i Dansk Center for Lys.Lige nu er der ikke problemer med leveringerne, men det kan opstå i takt med, at skæringsdatoen nærmer sig. Energistyrelsen opfordrer derfor til at skifte så snart som muligt.Traditionelle lysstofrør indeholder kviksølv , der er en af de farligste miljøgifte, der findes. Det nye forbud betyder, at miljøet spares for op mod 3.000 kg kviksølv frem mod 2035.- Det er en rigtig god nyhed for miljø og sundhed, at kviksølv nu forbydes i forskellige typer af lysstofrør. Kviksølv er et tungmetal, der selv i meget lave koncentrationer indvirker på for eksempel indlæringsevnen hos børn, og stoffet er ekstremt giftigt for dyr og økosystemer. Derfor skal det selvfølgelig begrænses mest muligt, siger Mia Udengaard Mikkelsen, der er jurist i Miljøstyrelsen.Én af de virksomheder, der allerede er skiftet til LED, er BEMA i udkanten af Haderslev. BEMA producerer transportsnegle, neddelere og balleåbnere og skiftede sidste år fra lysstofrør til LED i 500 armaturer.Efter udskiftningen kan BEMA se frem til at spare godt 200.000 kroner om året på sin elregning.Projektets tilbagebetalingstid var beregnet til 2,5 år, men de høje energipriser har gjort det til en endnu bedre investering.- Besparelsen vokser nemlig, jo mere elprisen stiger, siger økonomichef Kim Hollænder Petersen, BEMA.- Nu hvor vi har lavet udskiftningen, får vi også besparelsen fra dér, hvor energipriserne for alvor begyndte at stige. Det var ikke en del af vores kalkule, da vi gik i gang, men er en positiv bivirkning, siger han.Energistyrelsen har udviklet en gratis LED-beregner på siden SparEnergi.dk.- Med vores beregner kan I få et overslag på, hvad I kan spare i netop jeres virksomhed. Uanset om I selv vil regne på det eller få hjælp, vil jeg opfordre til, at man hurtigst muligt skifter alt lys til LED. Det giver ikke mening at vente, siger Thore Stenfeldt fra Energistyrelsen.Eksempler på bygninger med mange lysstofrør: