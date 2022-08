Vindaftale blæser udvidelsesplaner i gang

Onsdag 31. august 2022 kl: 10:04

Ørsted

Molslinjen

Topsøe

Bunker Holding Group

Wärtsilä

Rambøll

Bureau Veritas

Port of Roenne A/S

Af: Redaktionen Udmeldingen fra Rønne Havn A/S om en fremrykning af havneudvidelsen støtter op om de politiske ambitioner fra energitopmødet, hvor Danmark og de øvrige østersølande forpligter sig til at syvdoble mængden af energi fra havvind i Østersøen.- Topmødet er et stærkt signal om at landene i Østersøen vil samarbejde endnu tættere omkring udbygningen af havvind, så vi kan blive uafhængige af Ruslands gas. Bornholms placering i Østersøen gør, at vi i Rønne Havn oplever en enorm interesse i at bruge vores havn til udskibning af vindmøller. Det behov vil kun blive større i de kommende år, og det vil gøre at havneinfrastruktur til OWE-projekter om få år kan blive en mangelvare i Østersøen. Vi fremrykker derfor en planlagt udbygning af havnen, så vi om få år kan håndtere flere projekter på samme tid, siger Lars Nordahl Lemvigh, der er administrerende direktør i Rønne Havn A/S.Rønne Havn er efter en udvidelse i 2019 blevet centrum for grøn energi i Østersøen. Positionen er blandt andet skabt ved, at Rønne Havn er blevet valgt som udskibningshavn for en række af de vindmølleprojekter, som skal etableres i Østersøen i de kommende år.Sidste år blev Skandinaviens største vindmøllepark ”Kriegers Flak” udskibet fra Rønne, og i år bliver både fundamenter og vindmøller til det tyske projekt ”Arcardis Ost 1” udskibet fra havnen.På nuværende tidspunkt har havnen planlagte projekter for knap 3 GW i ordrebogen, og det er uden vindmøllerne til den kommende Energiø Bornholm, der planlægges at blive verdens første af sin slags med 3 GW havvind i 2030.Udover at være central udskibningshavn for vindmøller, er Rønne Havn også involveret i en række projekter, der skal sætte øget skub i den grønne omstilling af skibsfarten i Østersøen.Rønne Havn A/S er en del af konsortiet Bornholm Bunker Hub, der ønsker at gøre Bornholm til en grøn tankstation, og ser på muligheden for allerede fra 2025 at tilbyde grønne brændstoffer til nogle af de over 60.000 skibe, som hvert eneste år sejler forbi Bornholm.Konsortiet bag Bornholm Bunker Hub består af otte partnere:Udover arbejdet for at blive Østersøens grønne tankstation, er Rønne Havn en del af et europæisk netværk af havne, der arbejder på at etablere grønne skibskorridorer i Østersøen og Nordsøen.Netværket European Green Corridors Network er drevet af Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping Center og involverer en række centrale nordeuropæiske havne i Hamborg, Gdynia, Rotterdam og Tallinn. ”European Green Corridors Network” skal demonstrere den tidlige kommercialisering af forsyningskæder for alternative brændstoffer, støtte firstmover-løsninger og skabe en plan for udrulning af grønne korridorer i andre områder og regioner.