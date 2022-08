Færdselspolitiet tjekkede traktorer i høsttiden

Fredag 26. august 2022 kl: 09:54

Af: Redaktionen Selvom landmændene i det syd- og sønderjyske område generelt har styr på reglerne, måtte færdselsbetjentene have bødeblokken fremme i alt 40 gange i forbindelse med en kontrol onsdag i denne uge.Politiet oplyser, at en god håndfuld af sagerne var bifangst, hvor en fører af en personbil for eksempel kørte uden kørekort. I 10 tilfælde havde landmændene glemt at montere den orange advarselstrekant på traktoren, der ellers er obligatorisk, når man kører i langsomme køretøjer.





I yderligere ni tilfælde blev det til en bøde og et klip i kørekortet på grund af mobil-snak under kørslen. Og de resterende bøder fordeler sig over en bred vifte af sagsområder - blandt andet traktorkørsel uden førerret og manglende sikring af adskillelsen mellem traktor og vogn.







© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.