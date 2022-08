Ni ud af ti personrejser over Øresund er tilbage

Tirsdag 23. august 2022 kl: 12:30

Af: Redaktionen I andet kvartal i år blev der foretaget i alt 8,7 millioner personrejser, hvoraf 34,4 procent blev foretaget med tog, 46,3 procent med bil over broen og 19,3 procent med færge mellem Helsingborg og Helsingör.- Næsten 100.000 personrejser om dagen bekræfter, at rejselysten i Øresund er tilbage. Med fritidsaktiviteter, arbejde, studier og erhvervsliv viser vi, at Øresundsregionen er afhængig af gode forbindelser over sundet for at holde sammen. Øresundsindex er til for at vise, hvordan regionen udvikler sig, og det er glædeligt, at det nu klart går i den rigtige retning, siger Linus Eriksson, er er administrerende direktør for Øresundsbron.Øresundsindex er en regelmæssig måling af, hvordan Øresundsregionen udvikler sig på områder lige fra transport og arbejdsmarked til erhvervsliv og hverdagsintegration. Hvert kvartal suppleres den med Øresundsindex/Trafik, som bygger på rejse- og trafikstatistik fra aktører, der opererer på tværs af Øresund. Øresundsbro Konsortiet er finansier og initiativtager til Øresundsindex, og det uafhængige dansk-svenske videncenter Øresundsinstituttet er ansvarlig for dataindsamling, analyse og udarbejdelse af de færdige rapporter.





her: Interesserede kan læse det seneste Øresundsindex









