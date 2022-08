Politiet tjekkede høst-køretøjer

Tirsdag 23. august 2022 kl: 10:59

Som opfølgning på kontrollen kommer politiet med følgende råd til landbrug og maskinstationer.

Vurdere om det er nødvendigt at køre ud på landevejene på de allermest trafikerede tidspunkter morgen og eftermiddag

Bremser på traktorer, maskiner og vogne fungerer optimalt. Spejle skal være intakte og korrekt indstillet

Være opmærksom på, at der skal være frit udsyn. Ruderne vil naturligvis bære præg af, at køretøjet har været ude i marken i flere timer, men det må ikke gå ud over udsynet

Alt skal være korrekt afmærket med lygter og reflekser, som er rene og virker. Kører man i lygtetændingstiden, giver det derfor god mening at gå en tur rundt om traktorvogntoget og foretage et tjek, inden turen går ud på landevejen

Orange trekanter på køretøjerne skal være orange - og ikke falmede

Rotorblink må der meget gerne være flere af. De skal kunne ses forfra, bagfra og fra siderne. Hvis der er dele af vogntoget, der rager 1 meter frem foran traktoren, 2 meter bagud eller 15 cm til siden, skal rotorblink altid være tændt. Også uden for lygtetændingstiden

Tvillingehjul skal være korrekt afmærkede med reflekser og markeringslys

Arbejdsredskaber skal være i transportstilling ved landevejskørsel. Det gælder også frontmonterede redskaber, som ikke må spærre for førerens udsyn. Det er ikke lovligt at køre med en del af arbejdsredskaberne i modkørende vognbane eller køre hen over kantpæle

Vogne skal være korrekt læsset og tingene fastspændt, så korn og halm ikke falder af i sving, ved rundkørsler med mere. Og der må ikke være overlæs

Ingen mobiltelefonbetjening mens man kører

Trække ind hvor det er muligt, så en eventuel kø kan komme forbi

Blink af i god tid ved svingning

Ved standsning i vejsiden på landeveje i lygtetændingstiden: Sluk nærlyset og bagudrettede hvide arbejdslygter, tænd positionslys. Så kan andre trafikanter se, hvad det er og ikke bliver blændet

Sæt skilte op og gør vejen ren efter endt arbejde

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen I kontrollen deltog politiets og Færdselsstyrelsens bremseprøvestand og det var her de fleste fejl blev fundet.- Vi kunne desværre konstatere mange fejl på bremser, hvilket udløste en del synsindkaldelser og enkelte kørselsforbud. Det var desværre forventet og viser at vores tilstedeværelse og målrettede kontroller stadig er nødvendige, siger politikommissær Claus Kjær-Pedersen, der leder Tungvognscenter Nord efter indsatsen.Landbrugere og maskinstationer skal sørge for at: