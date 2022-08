Havn og energiselskab indgår aftale om bæredygtig og klimavenlig strøm

Tirsdag 23. august 2022 kl: 09:18

PPA-aftale sikrer grøn strøm 10 år frem



Af: Redaktionen Når Aarhus Havn fra 2025 og ti år frem skal drive sine aktiviteter, kommer det til at ske med 100 procent dansk produceret grøn strøm. Det er resultat af en ny leverandøraftale - en såkaldt PPA-aftale (Power Purchase Agreement - energikøbsaftale) - som Aarhus Havn har indgået med energiselskabet NRGi.Den nye PPA-aftale betyder i, at Aarhus Havn får leveret grøn strøm til en fast pris fra et nyetableret vedvarende energianlæg via NRGi.- Det er et vigtigt skridt mod vores mål om at være CO2-neutrale i 2030. Det er et ambitiøst mål, som kræver konkret handling, og det er den nye aftale et udtryk for. Derfor er vi meget glade for aftalen og samarbejdet med NRGi, siger Anne Zachariassen, der er COO hos Aarhus Havn.Også hos NRGi er man glade for aftalen og kan se flere fordele ved det nye samarbejde.- Virksomheder kan gøre en afgørende forskel ved aktivt at vælge at købe ny grøn og tilskudsfri strøm og dermed reducere CO2-emissionerne betydeligt og samtidig påvirke produktionen af ny grøn strøm, og det er netop, hvad Aarhus Havn forpligter sig til med denne aftale, siger Jakob Bundgaard, der er direktør hos NRGi Renewables.Den nye aftale flugter med NRGi's strategi om at understøtte og accelerere den grønne omstilling i Danmark via stærke partnerskaber.- Aftalen med Aarhus Havn er et eksempel på, hvordan vi i fællesskab kan være med til at bidrage til at fremme den grønne omstilling lokalt i området, siger Jakob Bundgaard.Netop muligheden for at skubbe på for den grønne omstilling lokalt er også noget, Anne Zachariassen fremhæver.- Vi arbejder for at blive Østersøområdets mest bæredygtige erhvervshavn, og vi ønsker særligt at tage ansvar for det lokalmiljø, som vi er en stor del af. Det giver aftalen med NRGi os mulighed for, understreger hun.PPA-aftalen - energikøbsaftale - gælder fra 2025 til 2034.