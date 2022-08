Entreprenør er steget om bord i et nyt vogntog

Fredag 19. august 2022 kl: 13:44

Af: Redaktionen Vogntoget, der er i fuld drift, er opbygget med en 30 tm Hiab X-HiPro 302 EP-5 CD-kran bag førerhuset. Kranen har en rækkevidde på 15,1 meter og fastmonterede støtteben. Der er hydraulisk udskydbar kofanger på opbygningen, der betjenes med hejsets fjernbetjening.Wirehejset er et SawoCLF326S-3W, som har fået følge af et Nopa CPL320 containerlad og en Kinshofer KM 602U sandgrab på 650 liter til kranen.Kærren, der har liftfunktion på forakslen, er en tre-akslet Nopa KTS240 med automat- og svenskerbagsmæk.Entreprenørfirmaet Bo Rasmussens Eftf. A/S udfører alt indenfor entreprenørarbejde. Derudover tilbyder de vognmandskørsel såsom levering/aflæsning med tip af grus, sten og jord samt containerudlejning.





