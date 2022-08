Båndstrammer hold fast i chaufførs kørekort

Onsdag 17. august 2022 kl: 12:41

At en chauffør ikke hæfter for følgerne af det hændelige - og det er hændeligt, at lastbilen om natten påkører et eller andet på motorvejen, som splintres og uheldigvis rammer og udløser palen på båndstrammeren, hvorved båndet slipper sit greb i pallestakken, så en palle falder ned på motorvejen

At en chauffør, der har gjort det, han skulle, skal frifindes i Retten

Af: Redaktionen Efter to retsmøder blev chaufføren frikendt, fordi han med fem tons båndstrammere havde gjort, hvad han kunne for at sikre pallerne mod at falde af ladet under kørslen.Anklagemyndigheden mente, at lastbilchaufføren havde tilsidesat væsentlige hensyn til trafiksikkerheden, fordi pallen faldt af ladet. Men anklagemyndigheden havde her det problem, at det ikke var selve det, at pallen faldt af, der medførte et strafferetligt ansvar for chaufføren.Forsvaren peger på, at det væsentligste spørgsmål var, om chaufføren effektivt havde sikret pallestakken på ladet, inden han kørte af sted - om han havde gjort, som han skulle for at sikre lasten mod at falde af ladet under kørslen.Og det mente Retten i løbet af retsmøderne at have fået dokumenteret.Forman Advokater konkluderer, at man kan lære følgende af sagen: