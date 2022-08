Passagerer i Nordjylland inviteres til at teste digitalt rejsekort

Tirsdag 16. august 2022 kl: 13:31

En schweizisk gennemprøvet app

Som testkunde får man får 40 procent rabat på alle rejser, hvilket svarer til højeste rabattrin på Rejsekort i NT’s busser og i Nordjyske Jernbaner (Testen omfatter IKKE DSB og Arriva tog). Hertil kommer de 20 procent rabat, som Rejsekortkunder automatisk får uden for myldretiden

Man skal tilmelde sig på www.rejsekort.dk/digitaltest

Testen omfatter højst 2.000 kunder

Har man Rejsekort, skal man ikke bruge det i testperioden, mens man bruger den digitale Rejsekort testløsning

Rejsekort & Rejseplan A/S sørger for, at alle testkunder med Rejsekort kommer tilbage til deres optjente rabattrin på deres Rejsekort, efter testperioden er overstået

Om den digitale Rejsekort testløsning:

Testen af digitalt Rejsekort testløsning kører fra august til november 2022 for udvalgte testkunder

Testen skal give testkunder i Nordjylland mulighed for at swipe ind- og ud digitalt via mobilen

Fairtiqs løsning er baseret på en app, der anvendes på det schweiziske jernbanenet samt en række andre steder i Europa

Af: Redaktionen Hvis man bor i Nordjylland og rejser med kollektiv trafik, kan man blive testkunde af en digital Rejsekort-løsning. Testen skal køre fra august til november, og Rejsekort & Rejseplan A/S og NT er klar til at rekruttere testkunder fra tirsdag i denne uge, når testløsningen går i luften. De nordjyske testkunder får dermed mulighed for at tage et skridt ind i fremtiden, når de skal swipe ind og ud af NT’s tog og busser via en app i stedet for at bruge Rejsekort.- Det er en spændende tid, vi bevæger os ind i, når vi for første gang i kollektiv trafiks historie skal teste en fuld digital løsning til at swipe ind og ud af busser og tog. Det er vigtigt, at vi får afdækket, om en fuld digital løsning er i stand til at håndtere de behov og problemstillinger, vi har erfaringer med i dag i regi af Rejsekort-systemet, siger Kasper A. Schmidt, der er administrerende direktør for Rejsekort & Rejseplan A/S.Leverandøren af den digitale testløsning, som nordjyderne skal teste, hedder Fairtiq. Fairtiq har en gennemprøvet app-baseret platform, som er udbredt i Schweiz, Tyskland og andre europæiske lande.- Vi skal i gang med den første større brugertest af, hvordan en mobilitetstjeneste i Danmark kan se ud i fremtiden, når vi tester et ”digitalt Rejsekort” i form af en app. Testen er geografisk og tidsmæssigt afgrænset, og vores fokus er på at lære mest muligt, så vi er i stand til at stille de rigtige krav til den fremtidige trafikinformations- og mobilitetstjeneste, siger Kasper A. Schmidt.Testperioden starter tirsdag 16. august og løber til onsdag 30. november. Målgruppen er nordjyder i kollektiv trafik mellem 16 og 66 år. Fokus er på at undersøge, hvordan app'en fungerer for testkunderne, og om en digital løsning kan håndtere den måde, den kollektive trafik i Danmark er organiseret på med zonestruktur, rabatordninger, transportformer med mere. Når man melder sig som testkunde, er det derfor afgørende for Rejsekort & Rejseplan A/S og NT, at man deltager i de spørgeundersøgelser, som bliver udsendt under og efter testen.Alle testdeltagere får 40 procent rabat på rejser, hvilket svarer til det højeste rabattrin på Rejsekort- Vi er meget spændte på at komme i gang med at teste den digitale Rejsekort-løsning. Vi håber selvfølgelig, at mange af vores kunder vil være med på denne spændende rejse, og vi glæder os til at afprøve den digitale Rejsekort testløsning. Som tak for hjælpen får alle testkunder 40 % rabat på deres rejser med NT, når de benytter den digitale Rejsekort testløsning, siger Mette Henriksen, der er chef for Kunder & Salg hos NT.Sådan bliver man testkunde på den digitale Rejsekort testløsning i Nordjylland:Hvis man er bosat i Nordjylland, er mellem 16 og 66 år, og rejser med kollektiv trafik i Nordjylland, kan man deltage i forsøget fra august til novemberHvis man i dag rejser med almindelige billetter, på Rejsekort Personligt eller Rejsekort Flex. Testen omfatter i første omgang ikke Rejsekort Pendler eller Ungdomskort