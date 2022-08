Trafikken på Øresundsbron er nået op i nærheden af tidligere niveau

Tirsdag 16. august 2022 kl: 11:44

Udvikling af vejtrafikken i 2022

Trafik pr. dag 2022, jan-jun Trafik pr. dag 2021, jan-jun Udvikling (procent) Udvikling (antal) Trafik pr. dag 2019, jan-jun Udvikling (procent) Udvikling (antal) Personbiler* 14.617 7.257 101,4 % 7.360 17.674 -17,3 % -3.057 BroPas Fritid 5.179 2.034 154,6 % 3.145 6.250 -17,1 % -1.071 BroPas Business 2.023 949 113,2 % 1.074 2.998 -32,5 % -975 BroPas Pendler 4.652 3.391 37,2 % 1.261 5.622 -17,3 % -970 Kontant 2.763 883 212,9 % 1.880 2.804 -1,5 % -41 Godstrafik** 1.917 1.697 13,0 % 220 1.666 15,1 % 251 Lastbiler > 9 m. 1.648 1.504 9,6 % 144 1.419 16,1 % 229 Varevogne 6-9 m. 269 193 39,4 % 76 247 8,9 % 22 Busser 97 29 234,5 % 68 157 -38,2 % -60 Totalt 16.631 8.983 85,1 % 7.648 19.497 -14,7 % -2.866 * Personbiler er inklusive personbiler med anhænger samt varebiler og motorcykler. ** Godstrafik inkluderer alle godstransporter fra 6 meter, da betalingsanlægget siden 2019 har muliggjort en mere omfattende kategorisering af køretøjer.

Af: Redaktionen - Vi tager stadig flere skridt i den rigtige retning. Over ni ud af ti passager fra 2019 var tilbage ved udgangen af halvåret, siger Linus Eriksson, der er administrerende direktør hos Øresundsbron.I januar var vejtrafikken dog 34 procent lavere end i samme periode i 2019, da 2022 startede med restriktioner og indrejsekontrol.- Men der har været positiv udvikling med øget brotrafik hver måned, siger han videre.Vejindtægterne på Øresundsbron steg med 272 millioner kroner til 664 millioner kroner i første halvår sammenlignet med samme periode sidste år.- Godstrafikken slår rekord efter rekord, og den danske fritidstrafik er endelig vendt tilbage til niveauet før pandemien. Vores 31.000 nye kunder med BroPas-aftale i løbet af første halvår vidner også om en større lyst til at rejse til den anden side af broen, siger Linus Eriksson.Godstrafikken slog trafikrekorder under pandemien, og den fortsatte i både 2021 og i år. Med i alt 298.000 passager steg lastbiltrafikken med 15 procent sammenlignet med første halvår af 2019.Pendler- og erhvervskunder fortsatte med at udvise nye rejsemønstre siden pandemien. Mange arbejdsgivere giver deres medarbejdere mulighed for at kombinere arbejdspladsen med hjemmekontoret og begrænser både fysiske møder og rejser, hvilket ændrer rejsehyppigheden for nogle pendlere og forretningsrejsende.Ved årets start var pendlertrafikken omkring 35-40 procent lavere i forhold til samme periode i 2019, men siden restriktionerne blev ophævet i midten af februar, er pendlertrafikken steget til en mere stabil nedgang på cirka 15 procent ved slutningen af andet kvartal.Dansk fritidstrafik endte i løbet af det første halvår på samme niveau som i 2019. I de sidste uger af perioden var trafikken marginalt højere sammenlignet med samme periode før pandemien. Valutaforskellen og en ikke fuldt genoprettet flytrafik i Københavns Lufthavn bidrager til en langsommere genopretning af den svenske fritidstrafik.Øresundsbro Konsortiets renteudgifter steg med 121 millioner kroner på grund af højere inflation, hvilket påvirker konsortiets realrentegæld direkte. Driftsomkostningerne faldt med 3 millioner kroner i forhold til tilsvarende periode sidste år.Årets resultatet før værdiregulering forventes at lande lidt højere end resultatet for 2021. Konsortiet vurderer, at resultatet ligger i midten af intervallet 1.000-1.250 millioner kroner. Knap to måneder af første halvår var fyldt med coronarelaterede restriktioner, og det påvirker halvårsresultatet.- Vi går ind i årets tredje kvartal med trafik, der i flere segmenter forventes af overstige niveauet fra 2019. Sammen med den fortsatte omkostningsstyring kommer vi på trods af øgede renteudgifter og restriktioner i begyndelsen af året til at kunne nå årets økonomiske mål, siger Linus Eriksson.





Hovedposter i perioden (millioner kroner)

Jan – jun. 2022 Jan – jun. 2021 Udvikling Indtægter vej 664 392 272 Indtægter jernbane 270 259 11 Øvrige indtægter 8 12 -4 Indtægter i alt 942 663 279 Driftsomkostninger -122 -125 3 Andre driftsomkostninger -6 -1 -5 Afskrivninger -139 -135 -4 Resultat af primær drift 675 402 273 Finansielle poster -204 -83 -121 Resultat før værdireguleringer 471 319 152 Værdiregulering, dagsværdieffekt netto* 1.309 358

Værdiregulering, valutakurseffekt netto* 47 9

Periodens resultat 1.827 686







* Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvor finansielle aktiver og passiver løbende fastsættes til deres markedsværdi. Værdireguleringen fremgår af regnskabet under finansielle poster. Værdireguleringen påvirker ikke virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.











Markedsandele i procent indenfor Øresundstrafikken i perioden april 2021 - mars 2022* Personbiler 85,1 Godstrafik > 6 m. 58,7 Busser 88,2 Totalt 80,7 * Gælder perioden 1. april 2021 til 31. marts 2022, hvilket er den seneste periode med aktuelt data.

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.