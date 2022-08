Transportministeren vil gennemgå post-afgørelse med partiernes post-ordførere

Mandag 15. august 2022 kl: 10:13

Af: Redaktionen I 2021 blev S-Regeringen og dens støttepartier enige om at forlænge aftalen med Post Danmark, således at virksomheden kunne varetage den landsdækkende befordringspligt til og med 2022.Når der forinden er taget stilling til, om der er konkurrencefølsomme oplysninger, som bør udgå af dokumentet, vil afgørelsen fra EU-Kommissionen vil blive offentliggjort.Transportministeren har tidligere adviseret Folketingets partier om, at afgørelsen var på vej, og at postordførerne vil blive inviteret til en gennemgang af afgørelsen, når ministeriet har haft lejlighed til at nærlæse den.