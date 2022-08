- Politiet advarer om mange og store landbrugsmaskiner på vejene

Torsdag 11. august 2022 kl: 12:17

Af: Redaktionen Følger alle trafikanter en række gode råd, kan mange ulykker undgås, lyder det fra Færdselspolitiet:

Gode råd til bilisterne:



huske, at landevejen er for alle - også for landmændene og deres maskiner

køre hjemmefra i god tid og overholde hastighedsgrænserne

køre bil, når de kører bil og ikke betjene mobil eller på anden måde være uopmærksom

læse trafikken langt frem og vise hensyn

huske, at jo tættere man kører på et langsomt vogntog, jo mindre kan man se i sine spejle

ved blive 30 - 40 meter bag det vogntog, man vil overhale. Dermed kan man se modkørende og også vurdere, om der er plads foran vogntoget til at trække ind

være opmærksom på, om vogntoget giver tegn for svingning og/eller trækker ud mod midten af vejen for at forberede svingning

lade være med at hidse sig op over at køre bag et langsomt vogntog. Ofte kan føreren ikke trække ud i rabatten på grund af vogntogets størrelse og vægt

smile, vise tålmodighed og venlighed - og benytte takke-vink

Gode råd til landbrugere og maskinstationer:



vurdere om det er nødvendigt at køre ud på landevejene på de allermest trafikerede tidspunkter morgen og eftermiddag

bremser på traktorer, maskiner og vogne fungerer optimalt. Spejle skal være intakte og korrekt indstillet

være opmærksomme på, at der skal være frit udsyn. Ruderne vil naturligvis bære præg af, at køretøjet har været ude i marken i flere timer, men det må ikke gå ud over udsynet

alt skal være korrekt afmærket med lygter og reflekser, som er rene og virker. Kører man i lygtetændingstiden, giver det god mening at gå en tur rundt om traktorvogntoget og foretage et tjek, inden turen går ud på landevejen

orange trekanter på køretøjerne skal være orange - og ikke falmede

der gerne må være flere rotorblink. De skal kunne ses forfra, bagfra og fra siderne. Hvis der er dele af vogntoget, der rager 1 meter frem foran traktoren, 2 meter bagud eller 15 cm til siden, skal rotorblink altid være tændt. Også udenfor lygtetændingstiden

tvillingehjul skal være korrekt afmærkede med reflekser og markeringslys

arbejdsredskaber skal være i transportstilling ved landevejskørsel. Det gælder også frontmonterede redskaber, som ikke må spærre for førerens udsyn. Det er ikke lovligt at køre med en del af arbejdsredskaberne i modkørende vognbane eller køre hen over kantpæle

aogne skal være korrekt læsset og tingene fastspændt, så korn og halm ikke falder af i sving, ved rundkørsler etc. Og der må ikke være overlæs

man ikke må tale i mobiltelefonbetjening under kørslen

trække ind hvor det er muligt, så en eventuel kø kan komme forbi

blinke af i rigtig god tid ved svingning.

at slukke nærlyset og bagudrettede hvide arbejdslygter og tænd positionslys ved standsning i vejsiden på landeveje i lygtetændingstiden, så kan andre trafikanter se, hvad det er og ikke bliver blændet

at sætte skilte op og gør vejen ren efter endt arbejde

smile, vise tålmodighed og venlighed - og benytte takke-vink

