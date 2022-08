Lastbilbestanden blev mindre i juli

Torsdag 11. august 2022 kl: 09:53

Af: Redaktionen (Kilde: Bilstatistik, De Danske Bilimportører)Julie er traditionelt en måned, hvor vognmænd og andre virksomheder med lastbiler, tager nummerpladerne af nogle af deres biler på grund af ferietiden.





Det kan man eksempelvis se i grafikken ovenfor.





Grafikken, der er baseret på tal fra Bilstatistik fra De Danske Bilimportører, viser også, at lastbilbestanden de seneste toethalvt år har været voksende. Ved udgangen af januar 2020 var der eksempelvis registreret 32.820 lastbiler over 16 ton, mens der ved udgangen af juli i år var registreret 34.412 - en fremgang på 1.592, hvilket svarer til en procentvis stigning på knap 4,9 procent.









Og så er vi her på redaktionen godt klar over, at man ikke uden kommentarer kan sammenligne tal fra en januar måned med tal fra en juli måned.









Men hvis man sammenligner juli 2020 med juli 2022 får man en tilsvarende fremgang - dog lidt over 4,9 procent, når man ser på decimalerne.













