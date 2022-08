Mæns udgør 90 procent af de sigtede for kørsel i påvirket tilstand

Onsdag 10. august 2022 kl: 09:28

Hovedkonklusioner i analysen.

De seneste år har antallet af sigtelser for spirituskørsel været stigende og toppede i 2020 med 17.000 sigtelser. Der har dog generelt set været færre spiritusrelaterede færdselsuheld over perioden, og blandt dem er andelen af uheld med personskader faldet fra 34 procent i 2007 til 21 procent i 2021

Fra 2017 har antallet af sigtelser for kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer overhalet antallet af sigtelser for promillekørsel. Over hele perioden er antallet af sigtelser for kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer steget markant fra 100 sigtelser i 2007 til 10.100 sigtelser i 2021. Omvendt er antallet af sigtelser for promillekørsel faldet fra 14.500 sigtelser i 2007 til 6.500 sigtelser i 2021

Ni ud af ti sigtelser for spirituskørsel bliver rejst mod mænd, og særligt unge mænd er overrepræsenterede i forhold til befolkningen generelt. I perioden 2007-2021 var over en fjerdedel af alle sigtelser for spirituskørsel rejst mod mænd i alderen 17-25 år. For kvindernes vedkommende blev der rejst flest sigtelser mod de yngste, samt kvinder i 40’erne

I 2021 var 73 procent af de sigtede for spirituskørsel personer med dansk oprindelse, 16 procent var indvandrere og 11 procent var efterkommere afindvandrere. Samme år udgjorde personer med dansk oprindelse 85 procent af befolkningen, mens indvandrere og efterkommere udgjorde henholdsvis 13 og 2 procent

Af dem, der blev sigtet for spirituskørsel i 2021, havde 56 procent grundskolen som deres højest fuldførte uddannelse. Til sammenligning havde 23 procent i den tilsvarende aldersgruppe i befolkningen grundskolen som deres højest fuldførte uddannelse. Blandt de sigtede for spirituskørsel var det 9 procent, der havde en videregående uddannelse, hvor det i den tilsvarende aldersgruppe i befolkningen var 36 procent

Af: Redaktionen "Spirituskørsel" dækker i strafferetslig betydning både over promillekørsel og kørsel under indflydelse af euforiserende stoffer. Analysen, der behandler begge dele, belyser udviklingen i spirituskørsel over de seneste 15 år på baggrund af oplysninger om samtlige sigtelser for spirituskørsel fra 2007 til 2021.Analysen beskriver også, hvornår på året der rejses flest sigtelser og udviklingen i spiritusrelaterede færdselsuheld. Analysen belyser desuden, hvad der karakteriserer de personer mellem 17 og 79 år, som sigtes for spirituskørsel.