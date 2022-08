Tjenestehandlen trak eksporten op i juni

Tirsdag 9. august 2022 kl: 12:20

Af: Redaktionen Grafik og kilde: Danmarks StatistikDen samlede eksport er over de seneste tre måneder steget 7,9 procent, mens importen er steget 8,9 procent opgjort i løbende priser, når der korrigeres for normale sæsonudsving.I juni 2022 var overskuddet på betalingsbalancen på 28,6 milliarder kroner i sæsonkorrigerede tal. Tjenestehandlen bidrog med 20,1 milliarder kroner, mens varerne bidrog med 4,0 milliarder kroner. Varer, der ikke krydser den danske grænse, bidrog positivt til overskuddet, mens varer, der krydser den danske grænse, bidrog negativt, ligesom tilfældet har været de seneste måneder. Det er primært en stigning i importen af brændsler, der har trukket overskuddet på varer, der krydser grænsen, ned.Søtransporten bidrager markant til betalingsbalanceoverskuddetI første halvår af 2022 lå betalingsbalanceoverskuddet på 131,9 milliarder kroner, hvilket er 40,6 milliarder kroner mere end i samme periode sidste år.Overskuddet på søtransport er steget med 64,8 milliarder kroner til 123,8 milliarder kroner i første halvår. Eksporten af søtransporttjenester steg med 73 procent til 251,8 milliarder kroner, mens importen steg med 47 procent til 128,0 milliarder kroner. De markant stigende niveauer for både eksport og import skal ses i lyset af en periode med stigende fragtrater.Eksport af søtransporttjenester består primært af godstransport, mens det for importen både dækker over gods- og hjælpetjenester såsom lastning og lodsning samt kanal- og havneafgifter med videre.Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster er opjusteret med 3,2 milliarder kroner for januar-maj 2022 i forhold til seneste offentliggørelse. Indtægterne blev opjusteret med 3,3 milliarder kroner, mens udgifterne blev opjusteret med 0,1 milliarder kroner.