Togoperatør lægger sundhedstjek til rejsen

Mandag 8. august 2022 kl: 11:43

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Hvis man går eller cykler til stationen, får man frisk luft og motion, og i toget har man både hovedet og hænderne fri til at slappe af, spise, læse eller arbejde i ro og mag, så man kan møde på jobbet eller studiet med mere energi og mindre stress.Arriva peger på, at uanset, om man har behov for at rejse to, tre eller flere gange om ugen, kan man finde en løsning, der passer til ens behov.Og hvis man er i tvivl om, hvad der giver best mening, tilbyder Arriva et pendlertjek af rejsen med sundhed indregnet