Politiet i Østjylland fik tre anmeldelser om dieseltyveri

Fredag 5. august 2022 kl: 11:24

Af: Redaktionen På Hovedgaden i Allingåbro havde ukendte gerningsmænd i løbet af natten til torsdag stjålet dieselolie fra tre lastbiler, der stod hos et transportfirma. På Kirkegade i Auning, der ligger omkring otte kilometer sydøst for Allingåbro, var der i et tidsrum mellem onsdag klokken 21.00 og torsdag klokken 6.00 stjålet omkring 500 liter diesel fra fire maskiner, der stod på en byggeplads.På Thomas Windings Gade i Lisbjerg var der fra en containertank hos et entreprenørfirma stjålet over 1.000 liter dieselolie, ligesom der også var stjålet diesel fra fire maskiner, der stod på adressen. Tyveriet er sket i et tidsrum mellem onsdag klokken 16.00 og torsdag klokken 11.15.Østjyllands Politi oplyser fredag formiddag, at det endnu er uvist, hvordan tyverierne er sket, og om der er en sammenhæng mellem de tre sager.