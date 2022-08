Norsk flyselskab fløj med flere i juli og kom tæt på før corona-tiden

Af: Redaktionen - Det har været en god sommer for Norwegian. Vi havde den højeste belægningsgrad i mange år i juli, og vi gennemførte tæt på alle flyvninger til trods for mange og store udfordringer for flytrafikken i Europa. Jeg er meget imponeret over mine kolleger og deres engagement for kunderne. Det har været helt afgørende for, at vi har kunnet levere så gode resultater denne sommer, siger Geir Karlsen, der er koncernchef i Norwegian.I juli i år fløj Norwegian med 2.206.424 passagerer mod 695.830 i juli 2021. Belægningsgraden var på 94,5 procent. Kapaciteten (ASK) var 3.322 millioner sædekilomenter, mens den faktiske passagertrafik (RPK) var på 3.139 millioner sædekilomenter - en stigning på 27 procent fra juni.Punktligheden, der er et mål på antallet af afgange inden for 15 minutter efter ordinær tid, var i juli på 62,2 procent. Alligevel landede 93 procent af flyvninger til planlagt tid eller indtil én time senere. I juli havde Norwegian i gennemsnit 70 fly i drift, og 99,7 procent af de planlagte flyvninger blev gennemført.I juli indgik selskabet aftaler med både Widerøe og Norse Atlantic Airways med det mål at blandt andet kunne etablere billetsamarbejde og forenkle rejserne for kunderne.