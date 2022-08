FN-organiseret aktion skal forhindre olieudslip fra forladt olietanker

Torsdag 4. august 2022 kl: 09:55

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Udenrigsministeriet oplyser, at Danmark støtter redningsoperationen med 7 millioner kroner.Årsagen til, at FN vil sætte gang i en redningsaktion er, at der til efteråret forventes store storme i området, hvilket øger risikoen for lækage og eksplosion - eller for at »FSO Safer« synker.FN vurderer, at der er stor risiko for, at det forladte skib begynder at lække olie - enten gennem et brud på skroget, en lækage eller en eksplosion. Hvis det sker, kan det blive op til fire gange så slemt som i 1989, hvor tankskibet Exxon Valdez gik på grund ud for Alaska og lækkede store mængder olie ud i havet.- Vi har en klar forpligtelse til at forebygge en miljømæssig katastrofe og undgå en forværring af den allerede dybt alvorlige humanitære situation i det krigshærgede Yemen. Som søfartsnation er det desuden i vores stærke interesse at sikre, at alle verdens have er farbare. Derfor er det helt afgørende, at FN får tømt Safer for olie, og jeg er glad for, at Danmark kan være med til at støtte den operation, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S).Det forladte tankskib er ikke blevet vedligeholdt siden, borgerkrigen i Yemen brød ud i 2015. Det kan ikke sejle ved egen maskinkraft, da maskinrummet er oversvømmet. »FSO Safer« har cirka 1,1 millioner tønder råolie ombord, og eksperter vurderer, at det er umuligt at reparere skibet.Hvis »FSO Safer« lækker olie, kan det forværre situationen for op mod 12 millioner mennesker i Yemen, der allerede er hårdt mærket af syv års krig.Derudover vil et olieudslip ramme skibsfarten i området hårdt og derved forringe mulighederne for at levere humanitær bistand. Næsten 70 procent af den humanitære bistand til Yemen kommer ind gennem havne, som ligger tæt på det forladte skib, og over halvdelen af Yemens befolkning er afhængig af humanitær hjælp.Der er desuden en betydelig risiko for, at et udslip kan påvirke skibsfarten i området i en sådan grad, at international handel og globale forsyningskæder påvirkes, hvilket vil medføre store økonomiske omkostninger.Samtidig vil Yemens fiskebestand i Det Røde Hav på få uger blive ødelagt. FN vurderer, at det vil tage op imod 25 år, før de lokale økosystemer kan genoprettes.Støtten til FSO Safer kommer oveni de 125 millioner kroner, som Danmark tidligere på året gav til støtte til humanitære indsatser i Yemen.