- Svensk øresundshavn får afkast af bæredygtige investeringer

Mandag 1. august 2022 kl: 21:13

To egne solcelleanlæg på i alt 99 MWh, der reducerer havnens afhængighed af indkøbt el

Opførelse af eget distributionscenterInvestering i fire elektriske terminaltraktorer i 2021

Testseng for ny tidsbesparende ladeteknologi i form af vejskinner fra Elonroad

Sveriges første elektriske reachstacker, der bliver leveret i slutningen af ​​sidste kvartal af i år

Investering i et nyt Terminal Operation System (TOS) til strømlining af fragtstrømme

Moderne produktionsudstyr såsom klapper, ramper og baneanlæg





Planen omfatter også at se på potentialet i egen batterilagring, der giver mulighed for at spare og lagre energi for at øge uafhængigheden og reducere belastningen på elnettet.







Samarbejde og vidensudveksling

For at få så meget som muligt ud af bæredygtighedsinitiativerne har havnen desuden underskrevet Helsingborg-deklarationen, en fælles indsats med aktører fra alle dele af regionens logistikkæde, der i fællesskab skal accelerere den grønne omstilling mod klimaneutral produktion i logistiksektoren inden 2030.

Helsingborg Havn har også underskrevet det skånske elektrificeringsløfte, et nationalt regeringsinitiativ, hvor i alt 17 regioner i Sverige har givet løfter om i fællesskab at finde betingelserne for mere bæredygtig vækst gennem samarbejde, videnudveksling og konkrete projekter.







- For bedst muligt at nå både vores og Sveriges overordnede bæredygtighedsmål, er vi nødt til at samarbejde på tværs af grænser. Derfor investerer og deltager vi i forskellige tiltag. Vi deler gerne ud af vores erfaringer, som vi har lært under rejsen mod den mest moderne havn i Norden og er glade for at lære af, hvordan andre arbejder hen imod en mere bæredygtig logistiksektor, siger Bart Steijaert, der er administrerende direktør i Helsingborg Havn.