Polsk busproducent har fået ordre på el-bus nummer 2.000

Torsdag 28. juli 2022 kl: 12:00

Af: Redaktionen I forbindelse med ordren, der omfattede Urbino electric nummer 2.000, peger Solars på, at der er sket en voldsom stigning i efterspørgslen efter el-busser de seneste 10 år. Hvor der i 2012 blev sendt 15 el-busser ud på gaderne i Vesteuropa, var hver fjerde leverede bus i 2021 en el-bus.De 2.000 el-busser fra Solaris er blever bestilt af operatører i over 140 byer i 21 lande i Europa. Ud af de 2.000 el-busser er over 1.300 leveret, mens de øvrige 700 busser vil blive prodiceret og leveret i år og de følgende år.Solaris begyndte på sin batteri-elektriske busproduktion i 2011, hvor den første 8,9 meter Urbino electric blev lanceret. Urbino 12 electric er blevet produceret siden 2012. Året efter lancerede Solaris ledbussen Urbino 18 electric. I 2019 udviklede Solaris en platform for den flerledede bus, Urbino 24 electric. Og i 2020 præsenterede Solaris en Urbino 15 LE electric som den første intercity e-bus i sit elektriske busprogram. Sidste år - ti år efter den første elektriske bus-lancering - kom så efterfølgeren til den første 8,9 meter Urbino electric, Urbino 9 LE electric.Solaris har i dag en produktionskapacitet på 1.500 busser årligt - omkring halvdelen er med hel- eller delvis elektrisk drivline.