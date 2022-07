Forbindelse mellem Jylland og Finland får mere plads på skibene

Torsdag 21. juli 2022 kl: 19:53

Af: Redaktionen Kapacitetsudvidelsen skyldes øgede mængder af trailere, der skal fragtes til og fra Finland. Samtidig har krigen i Ukraine betydet, at gods, der tidligere blev fragtet fra Finland via Skt. Petersborg til Aarhus, nu sejles direkte fra Finland. Den generelle chaufførmangel spiller også ind. Flere virksomheder er begyndt at sejle godset hele vejen til Finland i stedet for at køre det til Sverige først.Tidligere har Finnlines i Aarhus benyttet skibe på 163 og 187 meter. Ro/ro-skibet »Finntide« vil derfor blive bemærket af naboerne på kajen. Store skibe øger presset på den eksisterende infrastruktur, men kan imødegå de pladsproblemer, som Finnlines oplever på kajen i dag.Aarhus Havn bemærker, at pladsproblemer afspejler behovet for den udvidelse af havnen, som havnen ønsker sig og planlægger.