Bybussen kører til koncert

Tirsdag 19. juli 2022 kl: 09:00

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Midttrafik oplyser, at Bus 2A lørdag 23. juli bliver til Grøn Koncert bussen. Midttrafik indsætter ekstra afgange fra Park Allé til Paludan Müllers Vej/Marienlystvej mellem klokken 12.30 og 16.00 og fra Paludan Müllers Vej/Marienlyst mellem klokken 18.00 og 22.00. Koncertbusserne stopper ved alle 2A’s stoppesteder undervejs.Midttrafik har oprettet en informationsside til formålet, hvor man som koncertgæster kan få et hurtigt overblik over, hvordan man kommer frem til Grøn Koncert med Midttrafiks busser. Der er også gode anbefalinger til særlige Grøn Koncertbilletter, der gælder hele dagen.Informationssiden findes