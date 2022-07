Lastbiler med kran og ladopbygning fra Vestjylland skal bruges på Sjælland

Onsdag 13. juli 2022 kl: 15:07

Af: Redaktionen Afdelingen i Lemvig har opbygget de to lastbiler - begge fire-akslede Volvo FM 500 8x2 med tripple-bogie - med Hiab X-HiPro 262 EP-5 XSD-kraner og Nopa FTPL320 tippelad.Hiab-kranerne, der er monteret bag førerhusene, har en hydraulisk rækkevidde på 15,1 meter med fem udskud. Kranerne har XS Drive-radiostyring og LSS-H (Load Stabilizing System), der dæmper horisontale bevægelser, så kranarm-bevægelsen bliver mere flydende.Med til kranen er leveret en Kinshofer sandgrab af typen KM 602 på 650 liter.Nopa tippeladene er af typen FTPL320, hvor højden på for-og automatbagsmæk er 1.100 mm. Der er en kattelem (lille låge) i forsmækkene. Siderne har pendel lodret i begge sider. Tippet kan betjenes via kranfjernbetjeningen.Munck Forsyningsledninger A/S etablerer og renoverer alle kategorier af forsyningsledninger - fjernvarme, fiber, gas, tele- og lysleder samt kloak og vand.De to nye opbygninger får hjemsted i Munck Forsyningsledninger A/S afdeling på Sjælland.