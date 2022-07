Svenske jernbanevogne til lastbiler og busser skaber fleksible transportløsninger i Østrig

Onsdag 13. juli 2022 kl: 09:48

Af: Redaktionen Den østrigske transportvirksomhed, CRD, har siden sin start ledt efter mere bæredygtige og fleksible løsninger til godstransport. Ejeren, Christian Drosg, har en veletableret logistikvirksomhed, der transporterer bulk- og stykgods med lastbil i Østrig, Italien og en række lande i ​​Centraleuropa.- Vores investering i Flexiwaggons system betyder, at vi nu kan tilbyde det centraleuropæiske marked fleksibel og bæredygtig godstransport dør til dør til stærkt reducerede omkostninger sammenlignet med andre intermodale transporter. Flexiwaggon's transportløsning er hurtig, terminaluafhængig og omkostningseffektiv samtidig med, at fossile udledninger reduceres markant - noget der har stor betydning for vores kunder, siger Hans-Jürgen Stieber, der er logistikchef CRD GmbH.Aftalen er et gennembrud for Flexiwaggon, som de seneste år har arbejdet hårdt på at videreudvikle sin banevogn fra tidligere prototyper. Den nye vogn, der er bygget til hastigheder op til160 km/t, kan generere strøm under nedkørsel og nedbremsning, som så kan bruges til opladning af el-lastbiler og busser - eller til at drive kølemaskiner.- Det er selvfølgelig yderst glædeligt, at vi med denne aftale ser et gennembrud for Flexiwaggon på et europæisk marked. CRD GmbH har set Flexiwagon's fordele og aftalen betyder, at vi får en stabil partner til yderligere ekspansion i Europa, siger Jan Eriksson, innovator og grundlægger af Flexiwaggon.Vognene bliver fremstillet af virksomheden GISAB, der er en del af Jernbro Services AB med svensk premium stål fra stålkoncernen SSAB. SSAB vil også bidrage med materiale- og produktionsoptimering, GISAB har med sit engagement været meget involveret i grøn innovations gennembrud.- Vi er yderst glade for samarbejdet med Flexiwaggon om produktionen af bane​​vognen. Fuld idriftsættelse af Flexiwaggon betyder, at vi har gode muligheder for at udvide Jernbro-koncernens aktiviteter inden for grøn omstilling og skabe nye arbejdspladser her i Norrbotten, siger Boris Lindberg, der er administrerende direktør for GISAB.- Hos SSAB har vi flere fremtidige projekter, som vi ser meget positivt på fra et bæredygtighedsperspektiv. Reduktion af CO2-udledning er noget, der er nødvændigt, og levering af højkvalitets premiumstål til produktion af Flexiwaggon rimer godt med vores investering i fossilfrit stål, siger Roland Törngren fra SSAB EMEA AB.













