Dieseltyvens spor ledte politiet på rette vej

Tirsdag 12. juli 2022 kl: 09:34

Af: Redaktionen Grunden til, at politiet kort efter kunne finde dieseltyven, var, at tyven ikke været tilstrækkelig opmærksom på ikke at efterlade sig spor - for et tydeligt spor af diesel førte frem til et værksted nogle hundrede meter væk.Her fandt politiet den 44-årige, som blev sigtet i sagen.













