110 el-lastbiler skal skubbe elektrificeringen i gang

Mandag 11. juli 2022 kl: 10:50

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Ordren på de 110 elektriske lastbiler er den hidtil største, som Scania har fået. Tidligere i år fik Scania en ordre på 78 med en option på yderligere 23 fra Amager Rescource Center.Den seneste ordre er ifølge Scania begyndelsen til et produktudviklingssamarbejde med Einride, som i 2019 som det første selskab i verden kunne sende en selvkørende elektrisk lastbil ud at køre på offentlig vej.Einride vil begynde at indsætte de første af de 110 batteri-elektriske Scania'er i løbet af efteråret. Einride har i dag en af Europas største flåder af elektriske lastbiler, som aftalen med Scania vil udvide.Scania vil bygge og levere de elektriske lastbiler efter Einride's specifikationer, og de vil blive drevet af Einride's operativsystem, Saga, der sikre en effektiv og optimeret elektrisk transport.Data fra lastbilerne vil blive genereret af Einride's Saga-platform og blive stillet til rådighed for Scania, så de kan indgå i det løbende udviklingssamarbejde mellem hold fra Einride og Scania.- Vi ser frem til at begynde på det vitale partnerskab, når vi ekspanderer på tværs af Europa. De 110 lastbiler vil være et væsentligt bidrag til at øge vores flåde, mens vi fortsat vil gå sammen med anerkendte industriaktører som Scania for at drive innovation og produktudvikling i den globale transportindustri, siger Ellen Kugelberg, der er Chief Product Officer hos Einride.Einride's ordre på de 110 elektriske lastbiler er den hidtil største, som Scania har fået. Ordren betegnes også som begyndelsen på et nyt langsigtet partnerskab, der vil bidrage til begge virksomheders ambition om at opskalere elektrisk vejtreansport.- Vi deler den samme vision om at dekarbonisere tung transport. Det har været givende at arbejde sammen med Einride om fælles nye tekniske løsninger og digitale tjenester, der vil fremme vores industri bæredygtigt, siger Fredrik Allard, der er Head of E-Mobility hos Scania.