Lastbilchauffører står til at miste kørekortet

Torsdag 7. juli 2022 kl: 12:10

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Lastbilens 52-årige chauffør blev sigtet for at køre for stærkt. Det samme blev en 28-årig lastbilchauffør en halv times tid senere. Den 22-årige blev målt til at køre 76 km/t, hvor han kun måtte køre 50 km/t.Da begge lastbilchauffører havde kørt mere end 40 procent over det tilladte, udløser det en betinget frakendelse af kørekortet. De sigtede kan forvente en betydelig bøde og at skulle op til ny teori- og køreprøver for at kunne beholde deres kørekort.