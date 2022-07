Chauffører i lette lastbiler får lettet arbejdsdagen

NY GEARKASSE MED OTTE TRIN:

Mandag 4. juli 2022 kl: 10:36

Tre forskellige Drive Modes for optimering af kørslen



© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Volvo Trucks er klar med en ny otte-trins gearksse til sine lette lastbilmodeller Volvo FL og Volvo FE.Volvo FL kører med sin helt nye otte-trins gearkasse med fuldautomatisk gearskift op mod fire procent længere pr. liter dieselolie. Forbedringen er opnået ved at øge antallet af gear fra seks i den hidtidige gearkasse til otte i den nye.- Med den nye otte-trins gearkasse tilbyder vi også et komplet udvalg af kraftudtag til at drive forskelligt hjælpeudstyr. Det gør Volvo FL endnu mere alsidig og perfekt til kørsel med bl.a. tippelad, saltspreder, sneplov og til mange andre lignende drift typer, siger Kenneth Ackerberg, der er produktchef for Volvo FL og FE.Når det gælder de større Volvo FE-lastbiler, udrustes de fremover med den samme opdaterede I-Shift-gearkasse, som anvendes i Volvo Trucks’ tungere lastbilmodeller, hvilket gør gearskiftene op til 30 procent hurtigere.En væsentlig forbedring af køreegenskaberne opnås gennem den nye måde, hvorpå I-Shift gearkassen samarbejder med motoren. Opdateringen inkluderer blandt andet hurtigere koblingsaktivering, der resulterer i en kortere afbrydelse af trækkraften under gearskiftet. Det gør også gearskiftene blødere og giver en mere harmonisk køreoplevelse.- Hurtigere gearskift gør det muligt at optimere gearvalget mere effektivt. At køre i byer og i tæt trafik med hyppige starter og stop medfører mange gearskift, så forbedringerne vil være meget mærkbare og helt sikkert blive værdsat af chaufførerne, forklarer Kenneth Ackerberg.For at forbedre og optimere kørslen i både Volvo FL og FE kan chaufføren vælge mellem tre forskellige Drive Modes: Economy, Performance og Offroad. De forskellige Drive Modes vælges ved at trykke på en knap på instrumentpanelet, og det valgte Drive Mode vises derefter på instrumentpanelet.- For at gøre det så nemt som muligt at spare brændstof, starter lastbilen altid i Economy Mode og giver mulighed for I-Roll både ved kørsel med aktiveret Cruise Control og uden. Performance Mode er dog nemt at vælge med et enkelt klik. Vi har også tilføjet Offroad Mode som en mulighed, da Volvo FL og FE også er velegnede til lettere anlægskørsel, siger Kenneth Ackerberg.Offroad Mode tilbyder forbedret ydeevne ved lave hastigheder for at gøre kørslen mere sikker, give bedre kontrol samt en mindre stressende køreoplevelse på dårligt underlag.