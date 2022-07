Lastbil- og buskoncern vil producere batterier i stor skala på fabrik i Nürnberg

Fredag 1. juli 2022 kl: 11:15

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Investeringerne i fremtidige elektriske teknologier sikrer 350 arbejdspladser i Nürnberg. I første omgang vil MAN Truck & Bus etablere produktionskapacitet på over 100.000 batterisystemer om året. Dermed vil MAN Truck & Bus få en styrket rolle som kompetencepartner for elektromobilitet i Traton Group, der også omfatter svenske Scania, VW Truck & Bus og amerikanske Navistar samt det åbne internationale it-system Rio til eksempelvis flådestyring.Fra begyndelsen af 2025 vil MAN Truck & Bus fremstille højspændingsbatterier til elektriske lastbiler og busser i storstilet produktion på sit Nürnberg-anlæg. Til det formål vil virksomheden investere omkring 100 millioner euro over de næste fem år i produktionsanlægger, der hidtil har produceret forbrændingsmotorer. Produktionskapaciteten vil blive udvidet til over 100.000 batterier om året. Investeringerne i udvikling af batteriproduktion vil sikre 350 arbejdspladser. Investeringsbeslutningen blev truffet i tæt samarbejde mellem virksomheden og medarbejderrepræsentanterne og med aktiv støtte fra bayerske politikere.I første omgang vil batterierne, som sammen med motorerne udgør hjertet i elektriske erhvervskøretøjer, fremstilles manuelt på MAN-fabrikken i Nürnberg i en lille serieproduktion i cirka to et halvt år. Byggeriet af storproduktion er planlagt til at starte medio 2023 og være afsluttet ved udgangen af 2024. MAN lægger dermed grunden til den storstilede industrialisering af elektriske drivsystemer til lastbiler og busser. MAN modtager støtte fra den bayerske delstatsregering, som har lovet et bidrag på omkring 30 millioner euro til finansiering af energiforskning og teknologi for perioden 2023 til 2027, forudsat at finansierings- og budgetkravene er opfyldt. Disse midler vil blive brugt til at udføre forskning i batterisamling, cellekemi og udvikling, batterisikkerhed og i sidste ende batterigenanvendelse for at sikre bæredygtigheden af fremdriftstilstanden.- Vi begynder nu at industrialisere elektromobilitet og fortsætter vores vej til klimaneutral mobilitet i erhvervskøretøjer. Det er en banebrydende placering og investeringsbeslutning for den næste årtier. Samtidig er det en del af MANs transformation til en leverandør af bæredygtige transportløsninger. Dette baner nu vejen for et e-samarbejde "made in Bavaria", bestående af produktion af e-trucks hos MAN i München, batteriproduktion i Nürnberg, forskning og udvikling begge steder og samarbejde med de respektive gymnasier, universiteter og institutter. Med vores investeringsbeslutning sikrer vi omkring 350 arbejdspladser på Nürnberg- fabrikken og hundredvis, hvis ikke tusindvis af arbejdspladser i Tyskland. Så vigtige beslutninger kan kun træffes i tæt samarbejde med alle involverede parter fra arbejdsgiver- og arbejdstagersiden samt politikere, siger Alexander Vlaskamp, der er bestyrelsesformand for MAN Truck & Bus SE.Markus Wansch, der er formand for Nürnberg Works Council og næstformand for ”General and Group Works Council” påpeger, at denn tunge bilindustri er under en dybtgående transformation.- Vores arbejdsstyrke spørger med rette: Hvad er perspektiverne? Derfor er det godt nyt, at vi sammen er lykkedes med at etablere batteriserieproduktion i Nürnberg. Dette viser, at fremtiden for Nürnberg som et produktionssted også vil hvile på grundstenen for elektromobilitet, siger han.Batterierne er resultatet af kompleks produktion og er rigtige kraftcentre. De er lavet af battericeller, som igen er grupperet i moduler og kombineret i individuelle lag for at danne et batterihus (pakke). Dette kræver et højt niveau af knowhow og strenge sikkerhedsstandarder. Afhængigt af rækkevidden har en tung elektrisk lastbil brug for op til seks af disse batteripakker. Dette vil i første omgang give MANs e-lastbiler en rækkevidde på 600 til 800 kilometer. I næste generation af batteriteknologi forventes rækkevidder på op til 1.000 kilometer fra omkring 2026. Det vil endelig gøre e-lastbilen velegnet til langdistancetransport.Omkring midten af indeværende årti vil de samlede ejeromkostninger for en e-lastbil og en dieseldrevet være på samme niveau. MAN forventer derfor, at kundernes efterspørgsel efter e-køretøjer vil stige betydeligt senest da - forudsat at en passende opladningsinfrastruktur er på plads.Produktionen af tunge e-lastbiler starter hos MAN i München i begyndelsen af 2024. Producenten sendte allerede i 2019 en lille serie på landevejen i 2019. MAN har også haft fuldt elektriske bybusser og varebiler på markedet i nogen tid.Nürnberg-fabrikken ser tilbage på en lang tradition. Med en historie, der går omkring 180 år tilbage, er det en af MAN's rødder. Lastbiler og komponenter er blevet fremstillet i Nürnberg i over hundrede år. I dag står fabrikken med sine cirka 3.600 ansatte, for udvikling, produktion og salg af alle MAN diesel- og gasmotorer.Med sin "elektrificering" begynder nu et nyt kapitel for produktions- og udviklingsfabrikken i Nürnberg, som også i stigende grad vil påtage sig opgaver inden for Traton Group. Med starten af batteriproduktionen styrker MAN Truck & Bus sin position i Traton Group som kompetencepartner for elektromobilitet. MAN Truck & Bus beskæftiger over 34.000 mennesker verden over.