Tysk busproducent vil producere ebus-chassiser til verdensmarkedet - på polsk fabrik

Mandag 4. juli 2022 kl: 12:00

Af: Redaktionen Med den nye mulighed kan opbyggere på de forskellige markeder bygge deres egne udgaver af el-busser op over MAN’s elektriske chassis, som allerede danner basis for ordre på over 1.000 MAN Lion’s City E-busser, hvoraf en del er i drift i Danmark - eksempelvis i Odder og Skanderborg i Jylland og i Hovedstadsområdet.MAN Truck & Bus vil producere et byggerklart chassis på sin busfabrik i Starachowice, som også danner rammerne om MAN’ egen produktion af færdige batteri-elektriske busser.





